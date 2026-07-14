Francia vs. España en vivo por el Mundial 2026: partidazo buscando un lugar en la final de la Copa del Mundo

Solo conocer que Francia y España (16:00) estarán cara a cara es suficiente para saber que es un partido que promete. Si a eso se le suma que se da en el marco de un Mundial y en una de las llaves de semifinal, buscando un cupo en la definición de la Copa del Mundo, hace que sea todavía mejor.

Los dirigidos por Didier Deschamps le hacen frente a los de Luis de la Fuente con la particularidad de que ambos llegan a este partido con números muy buenos. Ambos equipos están invictos y los Galos, además, ganaron todos sus partidos, mientras que la Furia Roja empató el primero con Cabo Verde y luego superó a todos sus rivales.

El encuentro también supone el duelo de Kylian Mbappé frente a Lamine Yamal, figuras de Real Madrid y Barcelona y los grandes apuntados a comandar futbolísticamente a sus respectivas selecciones, más allá de que Kiki en ese sentido sacó cierta ventaja con sus ocho goles frente al único tanto que sumó el extremo español en la competencia.

Francia vs. España:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Hora: 16:00

Estadio: AT&T Stadium (Arlington, Estados Unidos)

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, Montecable, TCC, Multiseñal. Canal 5, Antel TV, Disney+ y Paramount+.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Asistentes: David Morán y Antonio Pupiro (El Salvador)

Cuarto árbitro: Gleen Nyberg (Suecia)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL), Dennis Higler (NED), Guillermo Pacheco (MEX), Leodán González (URU) e Ivan Bebek (CRO)