"El horno no está para bollos": con humor, la embajada británica en Argentina se pronunció antes de la semifinal

A un día de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, la embajada británica en Buenos Aires difundió en sus redes sociales un comunicado en tono humorístico que rápidamente se viralizó por sus guiños diplomáticos y futboleros.

El texto, fechado este 14 de julio y presentado como una carta formal, está dirigido al community manager de la representación y enumera una serie de instrucciones sobre cómo debería reaccionar la cuenta oficial ante el resultado del partido. La publicación juega con el lenguaje burocrático típico de la diplomacia, pero lo mezcla con ironía y referencias culturales.

“De cara a la semifinal del Mundial de mañana, le recordamos una serie de instrucciones que deberá cumplir al referirse a este tema desde las redes sociales de la Embajada”, comienza el mensaje.

Mensaje de la embajada británica en Buenos Aires en la previa Inglaterra-Argentina

El primer punto establece que, en caso de triunfo inglés, se debe “celebrar de forma elegante y punto”, en una alusión al estilo sobrio que se asocia con la diplomacia británica. En cambio, si el resultado favorece a la Argentina, el instructivo recomienda “felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes”, frase que despertó comentarios por su tono irónico.

El tercer apartado autoriza el uso de memes, aunque con cautela: “El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’”, señala el texto, que cierra con una expresión traducida del español (“el horno no está para bollos”).

Una firma ficticia cierra el comunicado: “His Majesty’s Office for the Contingency of an England-Argentina World Cup Fixture” (“Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Encuentro de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina”), que parodia el estilo de las oficinas oficiales del Reino Unido.

El texto que acompaña la publicación adopta la primera persona: "Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", concluye.

Este mensaje llega un ambiente socio-político particular que atraviesa el partido entre la selección albiceleste y el conjunto inglés, producto de lo que significó la Guerra de Malvinas.

