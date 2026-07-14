"La motivación está ahí”: así imagina Argentina la semifinal ante Inglaterra en el Mundial 2026

Cuatro campeones llegaron a semifinales del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y el título puede estar para cualquiera. Argentina, defensora del título, lo sabe y sus jugadores ya palpitaron su llave de semifinales ante Inglaterra de este miércoles a las 16:00. Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Rodrigo de Paul hablaron en la previa al partido. Destacaron el aspecto emocional y un plus de Lionel Scaloni.

Luego de haber eliminado a Suiza en cuartos de final, el entrenador le quitó dramatismo al duelo con los Tres Leones cuando le preguntaron si el encuentro tendría un valor especial por la relación entre los dos países y las Islas Malvinas. “Es solo un partido de fútbol”, dijo Scaloni y Mac Allister declaró este martes en la misma sintonía.

"Nosotros lo tomamos como un partido de fútbol, como una semifinal de un Mundial, entendemos todo lo que hay atrás y toda la historia, eso es algo que no podemos cambiar. Lo que podemos hacer es defender la camiseta y nuestro país de la mejor forma adentro de una cancha, es lo que siempre hicimos y lo que queremos hacer nuevamente”, destacó el autor de uno de los goles en el último partido, que destacó una virtud de su entrenador: el ida y vuelta y la comunicación.

"Es así con todos, sobre todo cuando hacemos los videos postpartido intentamos intercambiar muchas opiniones. Él es de escuchar y nosotros lo agradecemos. Entendemos que es por su experiencia, es argentino, pasó por la selección, sabe lo que significa y al final todos queremos lo mejor para el equipo”.

Gonzalo Montiel y Alexis Mac Allister durante un entrenamiento de Argentina en el Mundial 2026. Foto: AFP

Para Gonzalo Montiel, autor del último penal en la final ante Francia en Qatar 2022, la motivación más grande frente a Inglaterra es la de estar nuevamente definiendo una Copa del Mundo y sabe que no será fácil. “Es algo único, muy especial, y la motivación está ahí. Al frente tenemos rivales que juegan también, obviamente que siempre nos gusta tener la pelota, manejar el partido, pero hay momentos en que hay que saber sufrir, ya lo sabemos”, reconoció.

Uno de los puntos fuertes de la selección de Argentina es sin dudas el grupo. La base del equipo que ganó dos Copa América, una Finalissima y el último Mundial se mantiene y el aspecto psicológico que les ha hecho conseguir esos títulos es muy importante. Así lo reconoció Rodrigo de Paul.

“Este tipo de partidos me gustan mucho, los disfruto, tratando de vivir mucho el momento y que las emociones no nos sobrepasen, así que hay que meterle mucha cabeza y mucha frialdad sobre todo", dijo el volante de Inter Miami.

"Trabajo mucho con mi psicólogo, con la gente más cercana que siempre me interpreta y me conoce mucho y sabe qué palabras decirme. Lo más importante es tener control de las emociones y lograr manejarlas. Creo que la parte mental es muy importante en determinados momentos (…) Siempre una Copa del Mundo y estos torneos tan importantes se definen por detalles”, manifestó.