La vuelta de Fernando Muslera a Estudiantes tras la disputa del Mundial y el recibimiento del Cacique Medina

Fernando Muslera regresó este lunes a los entrenamientos con Estudiantes de La Plata tras la disputa del Mundial 2026 con la selección de Uruguay. El arquero de 40 años ya está a la par de sus compañeros y fue recibido de manera afectuosa por Alexander "Cacique" Medina, su entrenador, quien le dio un apretado abrazo en la antesala del inicio de la práctica en City Bell.

Dentro de los objetivos a corto plazo, el golero uruguayo tendrá la disputa de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia, que está fijada para el próximo martes 21 de julio en el Gigante de Alberdi, la casa de Belgrano.

También tienen en la mira la llave de octavos de final de la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile. El partido de ida está fijado para el 11 de agosto en el Estadio Jorge Luis Hirschi y el de vuelta para el 18 de agosto en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Muslera estuvo en el foco de la crítica por su desempeño en el Mundial 2026 a raíz de una serie de errores durante la fase de grupos. Una vez finalizada la participación de la Celeste, tras caer 1-0 ante España en una jugada donde el golero tuvo responsabilidad, habló en zona mixta: "Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé", inició.

Y agregó: "Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita".

Muslera recibió el apoyo público de varios referentes de la selección como Andrés Scotti: "Gracias por estar e intentarlo. Sos humano y con un coraje poco común y admirable; dejarle el lugar a un compañero cuando no te sentías bien para seguir, eso es pensar en lo colectivo por sobre lo individual".