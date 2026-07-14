Tim Payne fue presentado en Olimpia y provocó la salida de un uruguayo: Lucas Morales cambia de club en Paraguay

La llegada de Tim Payne a Olimpia no solo generó repercusión por el fenómeno mediático que rodea al defensor neozelandés generado en el Mundial 2026, sino que también tuvo una consecuencia directa para un futbolista uruguayo.

El club paraguayo oficializó este lunes la incorporación del lateral de 32 años y, al mismo tiempo, se confirmó la salida de Lucas Morales, quien continuará su carrera en Sportivo Luqueño.

Payne, mundialista con Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026, firmó contrato por 18 meses con opción de extender el vínculo por una temporada más y ya entrenó bajo las órdenes del argentino Pablo "Vitamina" Sánchez.

El Decano lo presentó con un mensaje bilingüe en sus redes sociales: "Desde el Mundial con Nueva Zelanda, listo para iniciar su viaje con la camiseta del único grande. ¡Welcome, Tim!".

El neozelandés llega para reforzar el lateral derecho, una posición que ocupó durante el primer semestre el uruguayo Lucas Morales. El ex Nacional disputó 22 partidos con la camiseta de Olimpia, convirtió dos goles y repartió tres asistencias, pero fue cedido a préstamo a Sportivo Luqueño hasta diciembre, movimiento que abrió definitivamente el espacio para la incorporación del oceánico.

Más allá del aspecto deportivo, la contratación de Payne también responde a una estrategia de posicionamiento internacional impulsada por la dirigencia del club. El defensor multiplicó su popularidad durante el Mundial gracias a un desafío viral promovido por el influencer argentino Valentín Scarsini, que lo convirtió en "el jugador menos conocido del Mundial" y lo llevó a sumar millones de seguidores en Instagram en pocas semanas. El propio presidente Rodrigo Nogués había reconocido que el impacto mediático del futbolista también fue un factor considerado para concretar el fichaje.

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📹 El primer día del lateral neozelandés como futbolista del Club.



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📹 The New Zealand full-back's first day at the Club.



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Con experiencia en el fútbol de Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y Estados Unidos, Payne afrontará su primera aventura en el fútbol sudamericano.

En Olimpia compartirá plantel con varios uruguayos: Gastón Olveira, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Rodrigo Pérez y Faustino Barone, mientras el club se prepara para un exigente segundo semestre, en el que competirá en el Torneo Clausura paraguayo, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Sudamericana.