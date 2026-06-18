Gol del marketing: el neozelandés Tim Payne es nuevo fichaje de un tricampeón de Libertadores

Tim Payne, lateral derecho de 32 años y dueño de una carrera deportiva sin mayor trascendencia, es uno de los 26 futbolistas que Nueva Zelanda llevó al Mundial 2026. Semanas atrás pasaba desapercibido por la inmensa mayoría de los aficionados del fútbol, pero sus redes sociales explotaron de un día para el otro y hoy —al menos en Sudamérica— se convirtió en una de las figuras más mediáticas de la Copa del Mundo.

Tal es así que en cuestión de semanas pegó un pase inimaginable antes de esta cómica situación que lo rodea y jugará el próximo semestre en un tricampeón de la Copa Libertadores: Olimpia de Paraguay.

Así lo presentó de manera oficial el club guaraní en sus redes sociales: "Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo, al Club más glorioso de Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!".

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

El salto a la fama de Tim Payne

La campaña lanzada en redes sociales por un 'influencer' argentino logró en pocas horas convertir en una "leyenda" al futbolista neozelandés Tim Payne, quien juega en la selección de su país en el Mundial 2026.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?", propuso el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como 'el Scarso'.

Scarsini buscó entre los futbolistas convocados para el Mundial a aquel que tuviera menos seguidores en Instagram y su investigación le condujo a Tim Payne, defensor del Wellington Phoenix, club de la primera división de Nueva Zelanda.

Nacido en 1994, Timothy John Payne ha jugado en su país, en el Reino Unido y en Estados Unidos y es uno de los nueve defensores que Nueva Zelanda llevará a al Mundial de este año.

"Faltan pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Un futbolista que todos banquemos (apoyemos) sin importar nuestra nacionalidad", propuso Scarsini, que tiene 585.000 seguidores en Instagram.

El influenciador invitó en entonces a apoyar a Payne, quien, según afirmó el argentino, "tiene una tarea muy difícil: ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en el Mundial".

"Hay que hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Hay que lograr que esté en boca de todos. El objetivo hasta antes del Mundial es ver cuánta gente lo conoce", afirmó.

Su propuesta se volvió viral en pocas horas: Payne pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a 250.000 tan solo un día después del mensaje de Scarsini. Mientras que una vez comenzado el Mundial, ya supera los 6 millones de followers.