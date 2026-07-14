El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha y declaró: “Me ofreció la mano y no se la di por falso”

El recordado cruce futbolístico entre Lionel Scaloni y David Beckham volvió a salir a la luz en la previa al partido decisivo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Unos 22 años atrás tuvieron un fuerte cruce en una cancha. Fue el 14 de diciembre de 2003, en un partido clave de LaLiga de España en el que Real Madrid, donde jugaba el inglés, actual directivo de Inter Miami, venció 2 a 1 a Deportivo La Coruña, con el hoy DT argentino como parte del plantel.

Cuando faltaban escasos minutos para que finalizara el encuentro que se disputaba en el Estadio Santiago Bernabéu, Scaloni le quitó la pelota a Beckham cerca de la mitad de la cancha, tras ponerle fuerte el cuerpo, pero el inglés volvió a él y le cometió una dura infracción por detrás a su contrincante. En el video se percibe como el Rifle, Walter Pandiani, intenta separarlos.

Días después, el actual director técnico de la selección argentina explicó en los medios su tajante decisión. "Beckham es un gran jugador, siempre destacamos que es un buen futbolista y lo querría en mi equipo, pero después de esa jugada, me ofreció la mano y no se la di porque vi que era un gesto falso, en ese momento se marchó y se tocó los genitales. Por eso me fui a por él al final del partido", dijo entonces.

Por su parte, Beckham declaró con ironía a la prensa de su país: “Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”. Vale recordar que, años atrás, Beckham había protagonizado otra acción muy recordada cuando recibió una infracción de Diego Simeone en un Argentina-Inglaterra y golpeó al Cholo; esto fue visto por el árbitro, que echó al habilidoso volante inglés. Esa tarjeta roja le acarreó fuertes críticas a Beckham en su momento.

Décadas después, Scaloni recordó la anécdota entre risas en varias entrevistas, admitiendo que fue “una calentura de partido” y que el equivocado había sido él, debido a la impotencia de estar perdiendo un duelo directo por el campeonato. Por aquel entonces, el Súper Dépor, como se conocía al equipo de La Coruña, disputaba la Liga palmo a palmo con los clubes más poderosos.

El recordado cruce futbolístico entre Scaloni y Beckham volvió a salir a la luz en la previa al partido decisivo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026. El actual director técnico de la Albiceleste intenta calmar las aguas de cara al encuentro declarando en conferencias que “es solo un partido de fútbol”.

En base a La Nación / GDA.