La duda de Scaloni para armar el 11 de Argentina ante Inglaterra, que ha sido un gran dolor en el Mundial 2026

"Es solo un partido de fútbol”, afirmó el director técnico Lionel Scaloni en referencia al choque de la selección de Argentina ante su par de Inglaterra. Un duelo que para muchos trasciende el plano futbolístico.

“No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol que vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol, no hay nada más que eso”, sentenció el entrenador campeón del mundo.

Más allá de lo especial que representa el duelo ante los ingleses para el hincha argentino, el entrenador trabaja en otro tema que lo preocupa: el flojo andar del mediocampo de cara a la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

En el Mundial de Qatar 2022 —en el que la selección de Argentina logró alzar su tercera estrella— el gran fuerte del campeón fue la mitad de la cancha.

Los volantes Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tuvieron un certamen consagratorio. Aportaron dinámica, juego y goles fundamentales.

Sin embargo tres años y medio más tarde, esos futbolistas no pudieron repetir el nivel exuberante que llevaron a cabo en la cita mundialista que se jugó en Doha.

Lionel Messi y Rodrigo de Paul llegan al Hard Rock Stadium. Foto: AFP.

Un claro ejemplo de ello es que en los últimos tres encuentros que disputó la selección de Argentina, De Paul —uno de los pilares fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni— no terminó los 90 minutos.

El entrenador entendió que necesitaba cambiar al futbolista del Inter Miami para que el elenco argentino tuviera otra cara. No solo eso, sino que en el choque ante Suiza, en el que la Albiceleste ganó 3-1 en el alargue para quedar entre los cuatro mejores del Mundial 2026, Scaloni decidió sustituir a De Paul y a Fernández.

Bajo esa premisa trabaja el director técnico argentino con el afán de poder mejorar a su equipo de cara al cruce ante el conjunto británico. Una buena para Scaloni: no tiene jugadores lesionados. Todos los futbolistas terminaron en óptimas condiciones el encuentro por los cuartos de final ante el combinado helvético.

La pregunta que se hacen en la vecina orilla es la siguiente: ¿quién sale en la mitad de la cancha? Leandro Paredes parece haberse ganado un puesto tras lo que fueron sus prestaciones ante Egipto y Suiza.

Medios argentinos manejan la chance de que salga uno de los tres volantes para darle otra cara al equipo, que tendrá un duro adversario en su sueño de coronarse bicampeón del mundo.