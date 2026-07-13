Scaloni desestimó que el duelo Argentina-Inglaterra sea "especial": "Es un partido de fútbol, no hay nada más"

El partido por las semifinales del Mundial entre Argentina e Inglaterra, el próximo miércoles, puede considerarse un duelo "especial" -o al menos de esa forma se refirió un periodista al enfrentamiento entre ambas selecciones en su cuestionamiento a Scaloni-. Tanto el antecedente por los cuartos de final de 1986, como el conflicto bélico por las Islas Malvinas entre ambos países cuatro años antes, podrían darle al partido un significado trascendente, sin embargo, el técnico argentino negó cualquier atributo más allá de lo futbolístico.

"Va a ser un partido especial, no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional", comenzó afirmando el periodista antes de realizar la pregunta -con un razonamiento que invadió las redes sociales desde que se confirmó el cruce-. "¿Cómo imaginás que van a salir vos y los jugadores a jugar este partido y qué mensaje le podés dar a todos los argentinos que estamos ansiosos?", llegó a decir el reportero antes de que Scaloni lo interrumpiera para comenzar con su respuesta.

"Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol", empezó repitiendo con firmeza el vigente campeón del mundo, que desestimó ese carácter "especial" del encuentro. "No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol que vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol, no hay nada más que eso", sentenció el técnico.

Argentina vs England is never just another fixture to the fans.



But Lionel Scaloni is calling for calm ahead of the semifinal:



“It’s just a football match.” 🎙️🇦🇷 #WorldCup pic.twitter.com/RpusLvtL1W — DAZN Football (@DAZNFootball) July 12, 2026

Antecedentes entre Argentina e Inglaterra: el destacado partido de Maradona en 1986

Cuando se habla de enfrentamientos entre británicos y argentinos, hay uno que destaca por sobre los demás. En los cuartos de final del Mundial 1986, torneo realizado en México donde Argentina se consagró por segunda vez en su historia, Diego Armando Maradona marcó para siempre la historia de las Copas del Mundo. Cuatro años antes, el conflicto militar por las Islas Malvinas entre ambos países le daba a aquel encuentro un marco especial que el ´10´ argentino inmortalizaría primero con la "Mano de Dios" y luego con el "Gol del Siglo" para vencer 2 a 1 a los ingleses.

Sin embargo, el primer partido entre ambos equipos en el máximo torneo a nivel de selecciones fue en el Mundial de Chile 1962, cuando Argentina cayó 3 a 1 frente a los ingleses. Cuatro años después, en 1966, los británicos volverían a imponerse por la mínima en los cuartos de final del único campeonato de su historia en el que se consagrarían como campeones.

Luego vinieron dos victorias consecutivas para el conjunto sudamericano, primero en 1986 y luego en 1998, cuando el empate 2 a 2 por los octavos de final decantó en una definición por penales en la que Argentina resultó victoriosa. La balanza actual por Mundiales se inclinó a favor de Inglaterra en el último partido entre ellos, durante la fase de grupos del torneo jugado en 2002, cuando con un gol de Beckham los ingleses ganaron por la mínima diferencia.