Argentina usará la camiseta alternativa azul ante Inglaterra: el motivo de la decisión y los antecedentes

La selección argentina afrontará este miércoles la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con una indumentaria especial. A pedido del propio plantel y del cuerpo técnico, la FIFA autorizó que el vigente campeón del mundo utilice su tradicional camiseta alternativa azul en lugar de la albiceleste, una decisión cargada de simbolismo y de historia.

El encuentro se disputará desde las 16:00 horas de Uruguay en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y la elección de la camiseta no fue casual.

Dentro de la delegación argentina existe la convicción de que la casaca azul trae buenos recuerdos en los cruces mundialistas frente a Inglaterra, por lo que se elevó el pedido al organismo rector del fútbol mundial, que terminó aprobándolo.

La principal referencia es el histórico partido de los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquella tarde en el estadio Azteca, Diego Maradona firmó una de las actuaciones más recordadas de la historia con los goles de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para el triunfo 2-1, en un encuentro marcado además por el contexto posterior a la Guerra de Malvinas.

Doce años más tarde, en Francia 1998, Argentina volvió a vestir de azul frente a Inglaterra por los octavos de final. Tras igualar 2-2 en un intenso encuentro, el equipo dirigido por Daniel Passarella se impuso por 4-3 en la definición por penales y avanzó a la siguiente ronda.

No todos los antecedentes son favorables. En Chile 1962, también con la camiseta azul, Inglaterra se impuso por 3-1 en la fase de grupos. Además, los ingleses derrotaron a Argentina por 1-0 en los cuartos de final de 1966 y por el mismo resultado en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, aunque en esos dos encuentros la Albiceleste utilizó su tradicional uniforme celeste y blanco.

Diego Armando Maradona en el emblemático Argentina 2-1 Inglaterra del Mundial de México '86. Foto: AFP

En este Mundial 2026, Argentina solo utilizó la camiseta alternativa en una oportunidad: fue en la victoria por 3-1 frente a Jordania durante la fase de grupos, con goles de Lionel Messi, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

Ahora, por un lugar en la final en juego, la Albiceleste volverá a apostar por una camiseta que quedó asociada a dos de sus noches más memorables frente a Inglaterra. La FIFA aceptó el pedido y la historia tendrá un nuevo capítulo con el uniforme azul como protagonista.

Con información de La Nación/GDA.