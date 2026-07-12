Ignacio Alonso: "Discrepo con la visión de que Bielsa fue a matar a los jugadores a la conferencia de prensa"

Una nueva eliminación de la selección uruguaya en la fase de grupos del Mundial 2026 puso en tela de juicio muchas cosas, entre ellas la presidencia de Ignacio Alonso en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Con las elecciones del Comité Ejecutivo en la mira (marzo-abril de 2027), el máximo ente del fútbol uruguayo trabaja en la contratación del nuevo entrenador de Uruguay, de cara a los amistosos por las fecha FIFA, teniendo como primer mojón los cruces de setiembre-octubre.

Luego de haber "descartado" a Marcelo Broli, como confiaron fuentes de AUF a Ovación el pasado viernes, el presidente de AUF declaró cómo vio la salida de Bielsa.

Alonso comenzó respondiendo a la pregunta de cuál de las eliminaciones, entre Qatar 2022 y la presente edición, había sufrido más. "Esta es más dura por las circunstancias, por la manera no merecida en la que nos vamos y por lo que habíamos invertido para que todo se diera. La anterior se dio de otra manera, cuando estábamos con un pie afuera, tuvimos un revulsivo. A esta llegamos al Mundial un año antes. Esta es más dura desde el sentimiento, nos sentíamos merecedores. Se nos escapa por situaciones excepcionales", dijo en diálogo con Polideportivo (Teledoce).

Ante la consulta de si falló al designar a Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay, expresó: "Las decisiones se evalúan con el contexto del momento. Cuando llegó Bielsa todos estábamos de acuerdo, generó una ilusión importante que se concretó al menos en el primer año. Luego la Copa América se nos escapa injustamente en la semifinal".

Marcelo Bielsa durante la conferencia de prensa en el Estadio Centenario tras el Mundial 2026. Foto: Estefanía Leal.

"Tendría que haber incidido distinto en que Suárez no se retirara de la selección"

Respecto a la autocrítica de su gestión, Alonso señaló un mojón en relación al retiro de Luis Suárez: "Cuando habló Luis fue especial. Ahí hago autocrítica, si me preguntás para mis adentros, cuáles son los puntos que debería haber actuado distinto, yo tendría que haber incidido distinto en que él no se retirara de la selección".

Luis Suárez en su despedida de la selección de Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

"El tema del manejo grupal son asuntos donde uno participa. En noviembre de 2025 trabajamos muchísimo en la interna. Llegamos a Inglaterra con pasos, conversaciones, reuniones y una gestión interna muy positiva, lo que permitió preparar el Mundial muy bien. Todo se dio fluyendo de buena manera. Cuando se dice que las desavenencias podrían haber incidido en el resultado, yo creo que no. En cancha se vieron cosas del primer año del ciclo", opinó el presidente de AUF.

Respecto a si se debió tomar una decisión sobre la continuidad del entrenador tras el rendimiento de los amistosos a fin de 2025, el economista dijo: "Yo discrepo con el diagnóstico de que había que sacar a Bielsa; no me voy a poner de abogado del entrenador, pero puedo hablar de la toma de decisiones, en ese momento, más allá de los matices, la decisión correcta era esa. La mejor defensa de los jugadores era tomar la continuidad, ¿qué se hubiera dicho en ese entonces si se sacaba el DT?".

"Merecimos siete puntos"

"Preparamos la instancia de la forma especial, con él y los jugadores, no hubo inconvenientes como se quiso manejar y luego fue desmentido, no fue la razón de obtener dos puntos, tuvimos merecimiento de siete puntos. Sí hay que reconocer que el resultado es de fracaso. Irse a casa en la primera rueda es un resultado que nadie quería. Ahora, la propuesta futbolística de ir adelante es lo que no se puede perder y es algo que debemos poner arriba de la mesa para elegir el nuevo DT".

"Discrepo con la visión de que Bielsa fue a matar a los jugadores a la conferencia de prensa"

El presidente de la AUF Ignacio Alonso en la presentación de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra

"Discrepo con la visión de que el DT fue a matar a los jugadores a la conferencia de prensa. Ellos, adentro de la cancha, dejaron todo. Se prepararon de la mejor manera, buscaron siempre más", sostuvo Alonso.

Y explicó: "Bielsa no dijo que le pidieron charlas de menos de 10 minutos, dijo que él las hacía de esa duración. Los jugadores no pidieron bajar las charlas, solo la colectiva del día del partido. Era muy simple lo que pidieron los jugadores, de bajar de tres a una charla en el día del último partido".

"Tuve tres momento de enojo con él, que me los reservo", confirmó, y añadió: "Pero estábamos convencidos de que trabajando podíamos seguir después del 5-1 con Estados Unidos".

"La gestión deportiva de la AUF va más allá que las dos eliminaciones", agregó Alonso.

El nuevo DT de la selección de Uruguay

"Si hay acuerdo con Diego Forlán será el entrenador de la Sub 20 y amistosos".