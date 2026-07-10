Las razones por las que AUF negó la propuesta de Marcelo Broli para la selección y la intención que tenía el DT

Luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) descartara a Marcelo Broli como el entrenador a hacerse cargo de la selección Sub 20 y de la mayor hasta enero de 2027, se conocieron detalles de la propuesta que no llegó a buen puerto, pese a que fue bien recibida por los dirigentes de la Celeste.

Como informó Ovación, la idea de Uruguay es definir, a más tardar, la semana próxima, quién será el entrenador que se haga cargo tras el fin del ciclo de Marcelo Bielsa, luego de lo que fue la temprana eliminación del Mundial 2026 en fase de grupos.

Broli era el candidato por defecto tras ser campeón del mundo Sub 20 en 2023 y estando libre desde enero de este año tras dos temporadas con la Sub 23 de Emiratos Árabes, pero el DT de 48 años y la AUF no llegaron a un acuerdo para iniciar un nuevo proyecto en conjunto.

Según pudo saber Ovación tras consultas con el entorno del entrenador, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se comunicó este jueves por la noche con Marcelo Broli para decirle que, a pesar de que le había "gustado mucho el proyecto", la AUF mantenía la idea inicial de contratar a un entrenador que solo cubriera la selección Sub 20 y los partidos de la mayor hasta el mes de enero.

Ignacio Alonso, Diego Forlan, Diego Perez y Marcelo Broli - Acto homenaje a futbolistas y cuerpo tecnico de la Seleccion de Uruguay sub20 campeones del mundo sub20, previo a partido amistoso de futbol entre la Seleccion de Uruguay y la Seleccion de Nicaragua, en el Estadio Centenario de Montevideo, ND 20230614, foto Nicolas Pereyra - Archivo El Pais Nicolas Pereyra/Archivo El Pais

La propuesta que presentó Marcelo Broli, que abarcaba la contratación de Marcelo Méndez (actual DT de Montevideo City Torque) para la mayor y de Nicolás Vigneri para la categoría juvenil, suponía esta división en miras de "abordar el desafío de un manera profesional, ya que el período es corto y se superpondrían" los trabajos.

Marcelo Broli celebra en los festejos de Uruguay campeón del mundo Sub 20. Foto: Leonardo Mainé.

Cabe recordar que la Sub 20 comenzará a prepararse para la disputa del Mundial de la categoría, en mayo del año que viene, mientras que el primer equipo jugará amistosos en setiembre-octubre y luego en noviembre.

El entorno del entrenador también negó el hecho de que Broli quisiera asegurarse la mayor, como intentó instaurarse desde algunos sectores. De hecho, la idea, según insistieron, fue dejar libre al Comité Ejecutivo que asuma en marzo-abril de 2027.

Por último, trasladaron que todas las reuniones y conversaciones fueron en buenos términos, entendiendo las realidades y necesidades de cada parte interesada.