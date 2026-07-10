Luis Suárez se la jugó y pronosticó las cuatro selecciones semifinalistas para el Mundial 2026

Antes del comienzo de los cuartos de final del Mundial 2026, el salteño Luis Suárez decidió sumarse al debate futbolero con un video publicado en sus redes sociales en el que se animó a pronosticar qué selecciones avanzarán a las semifinales del torneo.

El máximo goleador histórico de la selección uruguaya analizó uno por uno los cuatro cruces de la instancia y compartió sus favoritos, una publicación que rápidamente se viralizó y fue replicada por distintos medios deportivos y cuentas especializadas.

El "Pistolero" comenzó con el duelo entre Francia y Marruecos y se inclinó por el conjunto francés, vigente subcampeón del mundo, para quedarse con el primer boleto a las semifinales.

En el enfrentamiento entre España y Bélgica, Suárez también eligió al combinado español, al que considera uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado a lo largo del campeonato.

Para el choque entre Noruega e Inglaterra, el salteño apostó por la favorita y respaldó al seleccionado inglés, una de las grandes candidatas del Mundial tras eliminar a México en los octavos de final.

Finalmente, en el cruce entre Argentina y Suiza, Suárez fue contundente y aseguró que la Albiceleste seguirá en carrera. El exdelantero de Nacional, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Gremio sostuvo que el vigente campeón del mundo tiene argumentos suficientes para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

De esta manera, el uruguayo pronosticó unas semifinales integradas por Francia, España, Inglaterra y Argentina, una combinación que despertó miles de comentarios entre los usuarios, especialmente por su confianza en el conjunto argentino y por elegir a los "favoritos" en la previa.

El video fue publicado en su cuenta de TikTok y rápidamente comenzó a circular en otras plataformas, donde los aficionados debatieron cada una de sus elecciones en la previa de una instancia decisiva del Mundial 2026.