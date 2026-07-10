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Insólita pelea entre dos periodistas en medio de una conferencia en el Mundial: debió intervenir la seguridad

La conferencia de Marruecos previa al duelo con Francia por los cuartos del Mundial 2026 fue interrumpida cuando dos periodistas se pelearon. La seguridad intervino y ambos fueron retirados.

El País
El País
10/07/2026, 10:05
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El jugador Brahim Díaz observa el conflicto entre los reporteros.

La previa del partido entre Marruecos y Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una situación tan insólita como incómoda. Durante la conferencia de prensa oficial realizada en el Gillette Stadium de Boston, un altercado entre dos periodistas obligó a interrumpir la actividad durante casi un minuto.

El episodio ocurrió apenas comenzaba la comparecencia ante los medios. Mientras el futbolista marroquí Brahim Díaz respondía la primera pregunta, un periodista de Marruecos levantó la mano para solicitar el micrófono. El gesto molestó a un colega francés, quien le pidió que la bajara porque, según explicó, le estaba tapando el plano de la transmisión.

El reportero marroquí se negó y ambos comenzaron una acalorada discusión que fue subiendo de tono, al punto de que personal de seguridad debió intervenir para calmar la situación.

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Finalmente, los dos periodistas fueron retirados de la sala y la conferencia pudo continuar con normalidad.

Tras el incómodo momento, Brahim Díaz distendió el ambiente con una cuota de humor. "Me olvidé de la pregunta", comentó entre sonrisas, provocando algunas risas entre los presentes.

Superado el incidente, el futbolista y el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, retomaron la conferencia de prensa, que se extendió durante unos 29 minutos en la antesala del encuentro frente a Francia, que fue triunfo galo ante los africanos que quedaron por el camino.

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