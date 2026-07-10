Ojeda recriminó "declaraciones que parecen semidelincuenciales" del FA por Rendición de Cuentas

El Parlamento volvió a ser escenario de enfrentamiento entre el oficialismo y una parte de la oposición este jueves cuando la Coalición Republicana, integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente, anunció que no votará en general el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno. Esto provocó una serie de respuestas del Frente Amplio, que denunciaron "irresponsabilidad".

En este contexto, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, salió al cruce de los parlamentarios frenteamplistas y dijo que la no aprobación de la Rendición de Cuentas por parte de la Coalición Republicana implica que "de forma unánime y contundente" le "aplazan el examen al gobierno", quien debe "volver en febrero" en términos liceales. Esto porque una parte de la Rendición de Cuentas implica una presentación de balances económicos del gobierno referidos a su primer año de gestión, con los cuales la oposición es crítica.

"Se preveía un gasto en base a un crecimiento que era más una expresión de deseo que una meta real", cuestionó Ojeda en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), y criticó que ahora el gobierno hace una rendición "muy equivocada" que "sigue sin priorizar las cuestiones importantes del país". "Nos prometieron 2.000 nuevos policías y no va a haber, y ¿ahora tenemos que 'tirar cuetes' porque va a haber 300?", lanzó.

Además, dijo que para "aumentar transferencias" a los hogares con niños pobres, una de las reformas clave que introduce el proyecto, "no hace falta" que esté incluido en una Rendición de Cuentas ya que "hay instrumentos legales" para hacerlo por fuera. En este contexto, cuestionó: "Que nos digan que no pueden aumentar las transferencias porque no se vota la rendición es mentira; veo declaraciones de actores del FA que parecen semidelincuenciales, de un grado de cinismo que me deja perplejo".

Acusó que "es falso, es estafar a la gente" decir que no se quiere reducir la pobreza infantil si no se vota la rendición. Apuntó, además, que el Frente Amplio aún está a tiempo de conseguir la mayoría en Cámara de Diputados, donde fuerzas como Cabildo Abierto o Identidad Soberana tienen dos escaños. Ojeda deslizó que probablemente el oficialismo ya tenga un acuerdo con la fuerza que lidera Guido Manini Ríos.

"Ellos no han sido muy abiertos a realizar mayores cambios (en el proyecto), calculo que tendrán alguna cuestión acordada para acceder a los votos de la rendición, porque si no los tienen están actuando como si no supieran que las mayorías parlamentarias de este período no son las mismas que han tenido en otros períodos del FA", expresó Ojeda, y añadió: "Si consiguen los dos votos de Cabildo, bien por ellos, y si no los consiguen van a tener que venir a conversar con nosotros y abrir la rendición para rehacerla".

Por otro lado, afirmó que en otros períodos en los que el FA fue oposición "no votó nunca ni un Presupuesto ni una Rendición de Cuentas": "Cuando son oposición votan en contra hasta la cura del cáncer".

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Leonardo Mainé.

Críticas del Frente Amplio a la Coalición Republicana por su postura ante la Rendición de Cuentas

La decisión de la coalición generó el rechazo de la bancada de diputados del Frente Amplio, que en una conferencia de prensa en la tarde del jueves hizo hincapié en que recién están en el segundo día de discusión de los 45 previstos en la Cámara de Representantes.

El diputado frenteamplista Carlos Varela fue enfático: “Que quede claro que la actitud que asumió la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, sino que es un palo en la vida de la gente”. Pero, además, se refirió a la carta que le quedó al Frente Amplio de negociar con Cabildo Abierto: “Actúan de forma irresponsable y le generan a otros sectores políticos la responsabilidad de asegurarle a la gente la Rendición de Cuentas”.

Bancada de diputados del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir aseguró que estaban “muy sorprendidos con la resolución que comunicó” la coalición al mediodía. Asimismo, hizo hincapié en que la Rendición de Cuentas incluye aumentos de las transferencias monetarias: “Lo que más nos duele no es que le digan que no al Frente Amplio o al gobierno, es que le digan que no a los hogares que tienen gurises que viven en extrema pobreza. Apostábamos a que hubiera un acuerdo entre todos los partidos para reforzar y mejorar la situación”.

A lo que sumó: “¿Con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de las miles de personas que viven a la intemperie cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de tener un refuerzo?”.