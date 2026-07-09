“Es un palo en la rueda en la vida de la gente”: Frente Amplio critica a la coalición por no votar la Rendición

Los legisladores de la coalición —de los partidos Nacional, Colorado e Independiente— anunciaron hoy al mediodía que no votarán en general el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo. Esa decisión generó el rechazo de la bancada de diputados del Frente Amplio, que en una conferencia de prensa en la tarde hizo hincapié en que recién se encuentran en el segundo día de discusión de los 45 previstos en la Cámara de Representantes.

El diputado frenteamplista Carlos Varela fue enfático: “Que quede claro que la actitud que asumió la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, sino que es un palo en la vida de la gente”.

Al mismo tiempo, se refirió a la carta que le quedó al Frente Amplio de negociar con Cabildo Abierto dado que Identidad Soberana ya anunció que tampoco votará en general el proyecto.

“Actúan de forma irresponsable y le generan a otros sectores políticos (que integran la Cámara de Representantes, más allá del Frente Amplio) la responsabilidad de asegurarle a la gente la Rendición de Cuentas”, añadió Varela.

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir aseguró que estaban “muy sorprendidos con la resolución que comunicó” la coalición al mediodía.

Asimismo, hizo hincapié en que, si el Frente Amplio no logra los votos en general de la Rendición, no podrá considerarse en particular. En esa línea, remarcó que, dado el actual escenario, no se pueden discutir “los refuerzos que este proyecto trae para áreas muy sensibles” y “para situaciones críticas en materia de pobreza infantil, seguridad pública, situación de calle y enseñanza”.

Dado que la Rendición de Cuentas incluye aumentos para las transferencias monetarias, Valdomir señaló: “Lo que más nos duele no es que le digan que no al Frente Amplio o al gobierno, es que le digan que no a los hogares que tienen gurises que viven en extrema pobreza. Apostábamos a que hubiera un acuerdo entre todos los partidos para reforzar y mejorar la situación”.

A lo que sumó: “¿Con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de las miles de personas que viven a la intemperie cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de tener un refuerzo?”.