Manini Ríos deja la puerta abierta a la negociación por la Rendición y marca "incoherencia" en la coalición

El gobierno no tiene asegurados por estas horas los votos necesarios para aprobar su Rendición de Cuentas y un camino posible para eso es negociar con Cabildo Abierto, sobre todo después de que la coalición informara hoy más temprano que no apoyará el proyecto presupuestal en general. Ante este escenario, el presidente de los cabildantes, Guido Manini Ríos, anunció a El País que, aunque todavía no tiene posición tomada, en su partido ya identificaron algunos aspectos que consideran negativos y que buscarían quitar el texto en una posible negociación con el oficialismo.

El Frente Amplio se enfrenta a un escenario complejo porque en la Cámara de Representantes no tiene mayoría. Entonces, si no tienen los 47 votos de la coalición ni los dos de Identidad Soberana, le quedan por conseguir los dos de Cabildo Abierto para sumarlos a los 48 frenteamplistas.

Para Manini Ríos “la coalición puede tener esa postura” de negar el apoyo en general “porque sabe que hay gente con seriedad y responsabilidad que va a estudiar” la Rendición de Cuentas “para ver si hay o no cosas mejores” en comparación a la situación en la que quedaría el país si no se aprueba. Por eso, si Cabildo Abierto entiende que el “resultado” al aprobarlo es mejor, van a levantar la mano.

“Hay que pensar en el país y no en el molino político electoral propio, que es lo que mucha gente está pensando”, añadió el presidente de Cabildo Abierto.

Por eso es que de concluir que la Rendición de Cuentas es positiva, es probable que pidan quitar algunas disposiciones que no comparten.

Por ejemplo, no les convence la “exigencia de estudios al personal militar”. Esa es una medida que “no está de acuerdo con la realidad y aparte no es justo —opinó el exsenador— porque hay reparticiones, intendencias y otros en los que no se pide el requisito”. Tampoco ven positivo quitarle fondos a la Fuerza Aérea, a la que “no le sobra un peso”, añadió.

“Hay varios con los que podemos no estar de acuerdo y vamos a conversarlo y probablemente pidamos que eso se retire de la Rendición para poder posibilitar el voto en general”, agregó, al mismo tiempo que tampoco cerró la puerta a rechazar el proyecto en general.

Pese a todo esto, Manini Ríos aseguró que, formalmente, todavía no hay negociaciones iniciadas con el gobierno.

La coalición anunció hoy más temprano que no votarán en general pero que, si el gobierno logra superar esa instancia de votación con una aprobación, después podrán analizar artículo por artículo. En esa segunda etapa, los partidos Nacional, Colorado e Independiente podrán presentar propuestas y modificaciones que —según se lee en un comunicado que emitieron— “contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas”.

Para Manini Ríos hay “cierta incoherencia” porque “los que no van a apoyar en general después son capaces de apoyar algunos artículos”. A lo que sumó: “Le sirven algunos artículos, pero votan a todo que no de entrada (al no apoyarlo en general). Nosotros vamos a actuar con seriedad. Acá el tema de los fuegos artificiales, de estar pegándose y ver todo en blanco o negro ya tiene harta a la gente y no lleva a ningún tipo de solución a los grandes problemas que tiene el país”.