Francia vs. Marruecos en vivo por el Mundial 2026: los Leones del Atlas buscan revancha ante Les Bleus

Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves (17:00 de Uruguay por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv, Paramount+, Canal 5 y AntelTV) por los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en uno de los partidos más atractivos de la fase eliminatoria.

El encuentro se disputará en el Boston Stadium y reeditará una de las semifinales del Mundial de Qatar 2022, cuando los franceses se impusieron por 2-0 para avanzar a la final. Cuatro años después, los Leones del Atlas buscarán revancha con una generación que mantiene buena parte de aquella base, aunque con un equipo renovado y más ambicioso

Francia vuelve a aparecer como uno de los principales candidatos al título. El conjunto dirigido por Didier Deschamps superó a Paraguay en los octavos de final y llega con una campaña que confirma su poderío ofensivo y su experiencia en este tipo de instancias. Los Bleus alcanzaron los cuartos tras ganar todos sus partidos en el torneo y vuelven a demostrar por qué son protagonistas habituales en las grandes competencias.

El gran referente ofensivo continúa siendo Kylian Mbappé. El delantero lidera el ataque francés y atraviesa un gran Mundial, acompañado por futbolistas desequilibrantes como Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, quienes le han dado mayor profundidad a un equipo que ya no depende exclusivamente de su capitán.

Marruecos, por su parte, sigue escribiendo páginas doradas en su historia. Después de convertirse en la primera selección africana en disputar una semifinal mundialista en Qatar 2022, ahora volvió a instalarse entre los ocho mejores tras eliminar con autoridad a Canadá.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi, entrenador que sacó campeón a Marruecos en el último Mundial Sub 20, mantiene muchas de las virtudes que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones del fútbol internacional: orden defensivo, intensidad para recuperar la pelota y velocidad para atacar los espacios.

La mala noticia para los marroquíes pasa por la baja de Ismael Saibari. El volante ofensivo, que venía siendo una de las figuras del equipo durante el torneo, sufrió una lesión muscular y quedó descartado para este encuentro, obligando al entrenador a modificar el ataque. Soufiane Rahimi aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

Achraf Hakimi volverá a ser una de las piezas fundamentales del equipo africano. El lateral del PSG no solo aporta profundidad por la banda derecha, sino que también tendrá un duelo de alto voltaje frente a los extremos franceses, uno de los sectores donde puede definirse buena parte del partido. Otra de las figuras de Marruecos está en el arco, con el experimentado arquero Yassine Bounou.

En la previa, los Bleus aparecen como favoritos por la jerarquía de su plantel y el momento que atraviesan. Sin embargo, Marruecos ya demostró en dos Mundiales consecutivos que puede competir de igual a igual frente a cualquiera y buscará volver a desafiar los pronósticos.

Yassine Bounou, arquero de Marruecos, durante el Mundial 2026. Foto: AFP

Francia vs. Marruecos: alineaciones probables

Día: Jueves 9 de julio

Hora: 17:00 (Uruguay)

Torneo: Copa del Mundo 2026, cuartos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+, Canal 5, Antel TV.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi.

DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Facundo Tello. Asistentes. Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Cuarto. Dario Herrera. Quinto. Cristian Navarro. VAR. Hernan Mastrangelo (ARG). AVAR. Leodan Gonzalez (URU). SVAR. Tatiana Guzman (NIC).

Estadio: Boston Stadium, Boston.