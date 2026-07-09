El descargo de Agustín Canobbio tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "Nos faltó, hay que asumirlo"

Varios días después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, Agustín Canobbio rompió el silencio con un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El futbolista de Fluminense compartió una foto junto a todo el plantel celeste y expresó el dolor que aún le genera el resultado, además de agradecer el respaldo recibido por parte de los hinchas.

"Han pasado días, pero duele igual porque sabemos lo que significa vestir esta camiseta y porque queríamos darle una alegría a todo un país", escribió el atacante, dejando en evidencia el impacto que tuvo la temprana despedida de la selección uruguaya.

Canobbio también hizo autocrítica y aseguró que el grupo ya piensa en levantarse de este golpe. "Nos faltó, hay que asumirlo. Toca aprender y seguir trabajando. Pero tengan claro que volveremos. Unidos, con la misma rebeldía y el compromiso de llevar a Uruguay al lugar que merece", afirmó.

El mensaje concluyó con un agradecimiento para los aficionados que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo: "Gracias por estar siempre", escribió, acompañado por las banderas de Uruguay y un corazón celeste.

El futbolista, que regresó a la selección para disputar el Mundial bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, se sumó así a otros integrantes del plantel que utilizaron las redes sociales para manifestar su tristeza por la eliminación y enviar un mensaje de optimismo de cara al futuro de la Celeste.

Más allá de la frustración por la eliminación, Canobbio tuvo participación en el Mundial 2026 y fue una de las alternativas que utilizó Marcelo Bielsa en ataque.

Agustín Canobbio protesta luego de ser expulsado en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El extremo aportó su habitual despliegue por las bandas, intensidad en la presión y sacrificio en la recuperación, aunque, al igual que el resto del equipo, no logró plasmar esa entrega en resultados que le permitieran a Uruguay avanzar a la fase de eliminación directa.

El futbolista de Fluminense integró una convocatoria en la que volvió a ganarse un lugar dentro del plantel celeste y sumó minutos en una Copa del Mundo por primera vez en su carrera.

Pese al duro desenlace deportivo, el atacante dejó en claro con su mensaje que el grupo ya piensa en levantarse del golpe y en iniciar el camino hacia los próximos desafíos de la selección uruguaya.