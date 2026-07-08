Ranking FIFA: la revelación del Mundial 2026 que subió 12 puestos y obligó a que Uruguay siga bajando escalones

Noruega tuvo un impacto brutal en el Mundial 2026. La eliminación a Brasil lo depositó en las marquesinas del planeta, se presentaban como firmes candidatos a ser sorpresa, tras finalizar las Eliminatorias arriba de Italia y no decepcionaron.

Liderados por Erling Haaland, que anotó siete goles en cuatro partidos, los dirigidos por Stale Solbakken no solo confirmaron la expectativa que la gente tenía sobre ellos, sino que la sobrepasaron.

Pero los resultados no solo tuvieron impacto para depositarlos por primera vez entre los ocho mejores del Mundo y superar una fase eliminatoria por única vez en su historia, sino para ser además la selección de mayor crecimiento del torneo, en el Ranking FIFA.

Hasta el momento, los Vikingos solo durante la Copa del Mundo, crecieron 94 puntos, más que el equipo de mayor crecimiento en todo el 2025, Kosovo, que tras clasificar sorpresivamente al Repechaje europeo, ganó 89 unidades. Los nórdicos, que enfrentarán a Inglaterra en los cuartos de final, obtuvieron su mejor clasificación desde 2011, año en el que llegaron a trepar a la posición 11, su mejor en todo el siglo.

Darwin Núñez se lamenta terminado el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El crecimiento de Noruega además volvió a hacer caer la posición de Uruguay, que ya llegó a su piso post Mundial, al ya estar los ocho equipos de los cuartos de final por encima. La Celeste cayó cuatro posiciones, quedando en el puesto 20, el peor desde marzo desde 2018, y por ende el más bajo desde que FIFA cambió su modelo de ranking después del Mundial de Rusia.

Esto marca una caída de cuatro posiciones en el ciclo de Marcelo Bielsa, que pese a alcanzar el puesto 11 tras el tercer puesto en la Copa América, con una subida de 82 puntos, terminó quedando solo tres unidades por encima, de su inicio al mando de la selección de Uruguay.

Por su parte, Panamá fue la selección que más posiciones cayó, con 10. Tras tres derrotas en igual cantidad de presentaciones bajó hasta el puesto 44 del ranking.