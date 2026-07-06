Portugal vs. España en vivo por el Mundial 2026: un clásico ibérico por un lugar en cuartos de final

Portugal y España se enfrentarán este lunes (16:00 de Uruguay por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv, Paramount+, Canal 5, AntelTV y Disney+) por los octavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en uno de los partidos más esperados de toda la fase de eliminación directa.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y enfrentará a dos de las selecciones con mayor tradición del fútbol europeo en un clásico ibérico por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

España llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en la Copa del Mundo. Después de un comienzo discreto con el empate frente a Cabo Verde, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente elevó considerablemente su nivel: venció a Arabia Saudita, derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo C y luego superó con autoridad a Austria por 3-0 en los dieciseisavos de final. Además de mantenerse invicta desde marzo de 2023, la Roja todavía no recibió goles en este torneo.

La identidad del equipo español sigue siendo la misma: presión alta, circulación paciente y mucha movilidad en ataque. Rodri continúa siendo el equilibrio del mediocampo, Pedri marca el ritmo del juego y Lamine Yamal vuelve a ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. En ofensiva, Mikel Oyarzabal atraviesa un gran momento y llega como el máximo goleador de España en este Mundial.

Portugal, en cambio, ha transitado un camino algo más irregular y terminó segundo detrás de Colombia, en un grupo que compartieron con RD Congo y Uzbekistán. La selección de Roberto Martínez consiguió avanzar de ronda, aunque dejó algunas dudas en cuanto a funcionamiento. En los dieciseisavos eliminó a Croacia en un partido muy trabajado y ahora afrontará una prueba de máxima exigencia frente a uno de los principales candidatos al título.

El peso ofensivo portugués vuelve a recaer en Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el histórico capitán disputa su último Mundial y continúa siendo la referencia del ataque luso. A su alrededor aparecen futbolistas de enorme calidad como Bruno Fernandes, Rafael Leão, Joao Félix y Vitinha, capaces de desequilibrar en cualquier momento.

Uno de los duelos más atractivos del partido estará sobre la banda izquierda de Portugal, donde Nuno Mendes tendrá la difícil misión de contener a Lamine Yamal. El lateral llega sin problemas físicos pese a algunas especulaciones surgidas durante los últimos días y será una pieza clave en el planteo portugués.

En lo táctico, se espera un encuentro muy parejo. España intentará monopolizar la posesión y jugar en campo rival, mientras que Portugal buscará aprovechar la velocidad de sus extremos y la jerarquía de sus individualidades para lastimar en las transiciones.

En la previa, la Roja aparece con un leve favoritismo por el nivel que mostró en las últimas semanas y por la solidez colectiva que ha construido Luis de la Fuente. Sin embargo, Portugal cuenta con experiencia de sobra en este tipo de instancias y ya sabe lo que es derrotar a España en una definición reciente, cuando conquistó la Nations League 2025 tras imponerse por penales en la final.

Portugal vs. España: alineaciones confirmadas

Día. Lunes 6 de julio

Hora. 16:00 (Uruguay)

Torneo. Copa del Mundo 2026, octavos de final

TV. DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+, AntelTV, Canal5, Disney+.

Portugal. Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix; Cristiano Ronaldo.

DT. Roberto Martínez.

España. Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

DT. Luis de la Fuente.

Árbitro. Anthony Taylor. Asistentes. Gary Beswick y Adam Nunn. Cuarto. Felix Zwayer. Quinto. Robert Kempter. VAR. Bastian Dankert (Alemania). AVAR. Antonio Garcia (Uruguay). SVAR. Marco Di Bello (Italia).

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas.