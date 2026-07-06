Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026: dónde ver en vivo hoy lunes 6 de julio, canales de TV y online

Estados Unidos y Bélgica jugarán el lunes 6 de julio de 2026, a las 21:00 horas, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro será en el Estadio Seattle, Estados Unidos, una de las sedes centrales del torneo en territorio norteamericano.

El equipo anfitrión llegará con una campaña de alto impacto ofensivo, marcada por respuestas contundentes y por la capacidad de recuperarse tras su única caída. El seleccionado europeo, en tanto, sostendrá su invicto con una mezcla de oficio, jerarquía individual y una reciente remontada que reforzó su carácter competitivo.

Es un partido marcado por la polémica, luego de que la FIFA decidió levantar la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, quien había sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina. La controversia se amplificó en las últimas horas por una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, agradeciéndole al máximo organismo del fútbol mundial por la decisión de permitir que Balogun juegue este lunes.

Por dónde ver el partido entre Estados Unidos y Bélgica

Para quienes busquen dónde ver el partido dentro de Estados Unidos, el partido irá por las siguientes transmisiones:

FOX Network

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

UNIVERSO

FOX One

Para todo Uruguay, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, el encuentro se podrá seguir a través de plataformas como DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada país y operador.

Malik Tillman celebra su gol para Estados Unidos en el Mundial 2026. BENJAMIN FANJOY/EFE

Cómo llegan Estados Unidos y Bélgica al cruce de Seattle

Estados Unidos armó su recorrido con tres victorias y una derrota. Debutó con un 4-1 ante Paraguay, en un partido que se abrió con un gol en contra de Damián Bobadilla y tuvo doblete de Balogun, asistencia de Christian Pulisic en el primero de ellos, además del cierre de Gio Reyna. Luego superó 2-0 a Australia, con otro gol en contra, esta vez de Cameron Burgess, y un tanto de Alex Freeman. Su único tropiezo fue el 3-2 ante Turquía, pese a los goles de Auston Trusty y Sebastian Berhalter.

En el cruce posterior venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina, con goles de Balogun y Malik Tillman, aunque la expulsión del propio Balogun quedó como un dato disciplinario relevante. El delantero es su máximo goleador en el torneo, con tres tantos.

Bélgica llegará invicta y con un camino de menor linealidad, pero con señales fuertes de competitividad. Igualó 1-1 ante Egipto gracias a un gol en contra de Mohamed Hany, empató 0-0 con Irán en un partido en el que Nathan Ngoy fue expulsado, y después goleó 5-1 a Nueva Zelanda con doblete de Leandro Trossard, gol de Kevin De Bruyne, otro de Romelu Lukaku y el cierre de Alexis Saelemaekers. En la siguiente presentación levantó un 0-2 ante Senegal: Lukaku descontó, Youri Tielemans igualó y el propio Tielemans convirtió de penal en el alargue para el 3-2 definitivo. Trossard, Lukaku y Tielemans aparecen como sus principales referencias ofensivas, todos con dos goles.

Leandro Trossard festejando un gol con la selección de Bélgica. Foto: AFP.

Por trayectoria, Estados Unidos ya no puede leerse solo como un anfitrión entusiasta: es una potencia de la Concacaf, con títulos regionales, presencia sostenida en Mundiales y antecedentes de peso como los cuartos de final de 2002. Además, carga con el impulso simbólico de volver a organizar la Copa del Mundo después de 1994, esta vez junto a México y Canadá.

Bélgica, por su parte, representa una exigencia de primer nivel europeo. Su tercer puesto en Rusia 2018 consolidó a una generación que la instaló durante años entre las selecciones más respetadas del ranking FIFA. Aunque atraviesa una transición respecto a aquel ciclo dorado, los Diablos Rojos mantienen nombres capaces de resolver partidos cerrados y una experiencia internacional superior a la de la mayoría de sus rivales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.