Mundial 2026: referente de Inglaterra sufrió una grave lesión en medio de los festejos tras eliminar a México

El mediocampista Jordan Henderson, uno de los referentes de la selección de Inglaterra, sufrió este domingo una caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores ingleses con los hinchas tras eliminar a México y avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

La caída inesperada del jugador del Brentford generó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

Una vez que finalizó el partido que Los Tres Leones le ganaron 3-2 a La Tri con diez jugadores en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector del estadio donde estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban, arengaban a sus fanáticos y saltaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar un anuncio y ante el impacto terminó sufriendo una lesión que lo llevó a acudir al hospital.

Festejando el pasaje a cuartos de final, HENDERSON saltó un cartel de publicidad, sufrió una lesión en su muñeca y tuvo que ser trasladado en camilla al hospital.



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Minutos antes, tras el pitazo final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del partido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

Más allá de su alegría por haber logrado el pase a cuartos de final, Tuchel, expresó su tristeza por la lesión que sufrió Henderson al celebrar la victoria. "Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria", detalló.

Asimismo, dijo sentir pena por la eliminación de México porque "es un país increíble".

"Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente", afirmó.

Con el pase a cuartos asegurado, Tuchel dijo que no verá "nada de Noruega" -su siguente rival- durante las próximas 24 horas. "Va a ser un día de descanso", añadió.

Harry Kane tras la clasificación de Inglaterra a cuartos del Mundial: "Fue un partido loco"

"Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de adentro... He estado cantando, casi no puedo hablar. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera", señaló Harry Kane, autor del tercer gol inglés, el sexto que consigue en lo que va del torneo.

A su vez, no dudó en catalogar el trámite como "un partido loco".

Los jugadores ingleses celebraron el triunfo en uno de los fondos del mítico Estadio Azteca junto con los hinchas ingleses cantando al unísono "Wonderwall", la emblemática canción de Oasis.

Con información de EFE y AFP.