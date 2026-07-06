Yassine Bounou: el inesperado récord que alcanzó en el Mundial 2026 gracias a la profesión de sus padres

Sin lugar a dudas el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 es el de los récords y hasta los arqueros han podido alcanzar los suyos mientras que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son goleadores con siete goles y el argentino y el francés pelean por ser los el máximo artillero en la historia de los mundiales, en esta Copa del Mundo también se han lucido los que cuidan los tres palos con récords que tienen que ver con el fútbol y otros que no tanto.

Unai Simón, de España, llegó en el partido ante Austria por los dieciseisavos de final a los 519 minutos sin recibir goles en la Copa del Mundo, contando dos encuentros de Qatar 2022.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que enfrentó a Uruguay, Argentina y le sacó un empate a España, se convirtió en el de más seguidores en el mundo, actualmente tiene 27.000.000 en Instagram y supera los 20M de Iker Casillas.

Hay varias marcas más y van desde las que tienen que ver con el juego a otras un tanto inesperadas. Eloy Room, de Curazao, fue el primero en este Mundial en llegar al récord de atajadas al sumar 15 frente a Ecuador, pero fue superado el pasado sábado por Orlando Gill, de Paraguay, que alcanzó 23 intervenciones en el partido frente a Francia.

Entre las que no tienen que ver tanto con sus actuaciones bajo los tres palos, hay una marca que será muy difícil de superar y que, desde el sábado, pertenece a Yassine Bounou. El buen arquero de la selección de Marruecos, que jugará en los cuartos de final ante Francia, es el único que ha enfrentado dos veces a su país natal en una Copa del Mundo.

Enfrentó a Canadá en el último partido por los octavos de final de esta Copa del Mundo y logró el récord porque ya había enfrentado a la selección canadiense en Qatar 2022. Bono nación en Canadá y ya enfrentó a su país de nacimiento dos veces en un Mundial. “Recuerdo poco de mi infancia en Canadá, casi nada, y tengo ganas de volver ahí algún día. Es especial para mí, un poco parte de mí", reconoció Bono. Su padre era profesor de física en la universidad de Monteral, por eso se habían mudado allí, y su madre trabajaba en una peluquería. Regresaron a Casablanca, Marruecos, cuando el hoy arquero tenía tres años.

A lo largo de su carrera, a Bounou lo han buscando clubes de Canadá e incluso recibió un llamado de Benito Floro, entrenador de la selección entre 2013 y 2016, pero eligió a Marruecos. "No se dio porque yo crecí en Marruecos y tenía el sueño de jugar con la selección, de representar a mi selección", le confió el arquero a la web de FIFA en una entrevista.

Yassine Bounou, arquero del Al-Hilal y la selección de Marruecos, junto a su familia. Foto: Instagram

Arqueros que han enfrentado a sus paíes de nacimiento en un Mundial:

Quiroga (Perú), a Argentina en el Mundial 1978.

Hislop (Trinidad y Tobago), a Inglaterra en el Mundial 2006.

El Kajouí (Marruecos), a España en el Mundial 2018.

Borjan (Canadá), a Croacia en el Mundial 2022.

Diogo Costa (Portugal), a Suiza en el Mundial 2022.

Mendy (Senegal), a Francia en el Mundial 2026.

Bounou (Marruecos), a Canadá en los mundiales de 2022 y 2026.