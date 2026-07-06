De las lágrimas de Neymar al remo vikingo de Noruega: lo que dejó la eliminación brasileña del Mundial

Las lágrimas de Neymar Jr. al terminar el partido frente a Noruega por los octavos de final del Mundial, reflejan la desilusión generalizada en la pentacampeona del mundo tras una nueva eliminación temprana en octavos de final. Desde aquel campeonato obtenido en 2002 hace 24 años, Brasil no volvió a levantar el título y queda claro que, una vez más, no aprovecharon a su número '10', máximo goleador en la historia de la Verdeamarela: con 34 años, probablemente esta fue su última participación mundialista.

La derrota 2 a 1 frente a Noruega, con dos anotaciones de un Erling Haaland que alcanzó a Messi y Mbappé como el máximo goleador del torneo, representa una nueva decepción mundialista para una Brasil que no alcanza semifinales desde 2014. Del otro lado Noruega selló su clasificación a cuartos de final por primera vez en su historia.

A pesar del gol que convirtió de penal en el tiempo adicional del segundo tiempo (90´+10), Neymar se retiró del Mundial entre lágrimas por la derrota. Con cuatro campeonatos del Mundo en su registro y militando en el Santos de la liga brasileña desde enero de 2025, es poco posible que sea convocado para la edición de 2030.

NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS... Neymar se puso a llorar tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo.



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En total, Neymar jugó 15 partidos por Copas del Mundo, anotó nueve goles y aportó tres asistencias, como repasan los datos de Sofascore. A pesar de sus buenos números en cuanto a contribución ofensiva, el delantero que también es el máximo goleador de la historia de la selección brasileña con 80 tantos se retira de los Mundiales sin llegar a jugar ni siquiera un partido de semifinales -en el 7 a 1 frente a Alemania en 2014 no estuvo presente por la lesión que sufrió ante Colombia en cuartos-.

Estadísticas de Neymar Jr. en Mundiales. Gráfico: Sofascore

Noruega en su mejor participación histórica: Erling Haaland comanda a su selección con siete goles

Nunca antes la selección noruega había llegado más allá de los octavos de final de un Mundial. En 2026, con una camada privilegiada de jugadores que integran Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland, entre otros, llegaron por primera vez a los cuartos.

Los resultados deportivos que consiguieron los nórdicos, se reflejan a su vez en el gran ambiente que comparten jugadores e hinchas que llegaron a alentarlos. Cada vez que Noruega gana dentro de la cancha, se repite el mismo ritual que ya se hizo tradición en este campeonato. Tanto futbolistas como aficionados, reman al unísono en un gesto que busca homenajear o representar a sus antepasados vikingos.

¡¡UN FESTEJO QUE QUEDARÁ EN LA HISTORIA GRANDE!! ERLING HAALAND FUE EL ENCARGADO DE COMANDAR EL VIKING ROW TRAS LA CLASIFICACIÓN DE NORUEGA VS. BRASIL.



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En este caso, quien lideró el ritual no fue Martin Odegaard, el capitán del equipo, sino el autor del doblete que le dio la victoria a Noruega: Erling Braut Haaland. El futbolista del Manchester City que ya es el máximo goleador en la historia de su selección con solo 25 años, llegó a su séptimo tanto convertido en cuatro partidos disputados por el torneo actual y alcanzó la cifra de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de máximos anotadores.