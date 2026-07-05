Brasil 0-0 Noruega en vivo por el Mundial 2026: los Vikingos golpearon primero, pero el tanto fue anulado

Brasil y Noruega se están enfrentando este domingo (17:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los octavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un duelo que promete emociones entre dos selecciones con argumentos ofensivos para ilusionarse. El ganador de este cruce esperará en cuartos de final por México o Inglaterra.

Primer tiempo:

Durante los primeros minutos los Vikingos se hicieron protagonistas, no tuvieron problemas para salir con pelota dominada desde el fondo, fueron pacientes y encontraron su gran situación de gol antes de los tres minutos. Martin Odegaard trasladó desde mitad de cancha y descargó sobre banda derecha con Alexander Sorloth que, entrando al área, sacó un centro atrás para la llegada de Patrick Berg que definió notable al ángulo izquierdo del arquero Alisson. Golazo, pero fue anulado por posición adelantada de Sorloth. En los minutos que siguieron, los noruegos intentaron pararse en campo de la Canarinha e inquietaron con algunos centros.

Brasil 0-0 Noruega: alineaciones confirmadas

Día: Viernes 3 de julio

Hora: 22:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, octavos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinicius Júnior; Matheus Cunha.

DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

DT: Ståle Solbakken.

Árbitro. Ismail Elfath Asistente. Corey Parker, Kyle Atkins (EEUU). Cuarto. Said Martinez Quinto. Walter Lopez (Honduras) VAR. Tatiana Guzman (Nicaragua), Leodan Gonzalez (Uruguay), Carlos Del Cerro Grande (España).

Estadio. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

La previa:

El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final. Brasil llega tras eliminar a Japón, mientras que Noruega dio uno de los golpes de los dieciseisavos al dejar por el camino a Costa de Marfil y alcanzar esta instancia por primera vez desde Francia 1998, la última Copa del Mundo de la que clasificó.

La Canarinha continúa consolidando la idea de Carlo Ancelotti. Más allá de la calidad individual de sus futbolistas, el entrenador italiano consiguió construir un equipo equilibrado, con mayor solidez defensiva y variantes en ataque para resolver partidos de distintas maneras.

Vinicius Júnior atraviesa un gran momento y volvió a ser determinante en la ronda anterior. Su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno lo convierten en la principal amenaza ofensiva de un Brasil que que tiene a Bruno Guimaraes como motor en la mitad de la cancha, pero no cuenta con Raphinha y Lucas Paquetá, lesionados.

Otra de las cartas que puede inclinar el partido es Neymar. El delantero de Santos regresó a la selección para este Mundial después de un largo período marcado por las lesiones y, aunque Ancelotti ha administrado sus minutos, su experiencia puede resultar decisiva en una instancia de eliminación directa.

Noruega, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Después de varios años sin presencia en las grandes competencias, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken logró consolidar una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, dos futbolistas que elevaron el nivel competitivo del seleccionado escandinavo jugando al primer nivel en Manchester City y Arsenal.

Haaland volvió a demostrar en este Mundial por qué es considerado uno de los delanteros más temidos del planeta y lleva cinco goles en este Mundial. A su lado, Ødegaard aporta pausa, visión de juego y la capacidad para acelerar el ritmo cuando encuentra espacios entre líneas.

Desde el punto de vista táctico, el partido presenta un atractivo contraste. Brasil buscará controlar la posesión y generar superioridad por las bandas con Vinicius y sus laterales, mientras que Noruega intentará aprovechar cada recuperación para lanzar transiciones rápidas con Haaland como principal referencia.