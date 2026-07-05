Por dónde ver México vs. Inglaterra en vivo hoy domingo 5 de julio por octavos de final del Mundial 2026

La selección de México jugará ante Inglaterra este domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas locales (21:00 de Uruguay), por los octavos de final del Mundial 2026, y será local en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

El equipo local llega impulsado por una campaña perfecta, con cuatro victorias y una defensa que todavía no recibió goles en el torneo. Así, los dirigidos por Javier Aguirre mantienen la ilusión de llegar a los cuartos de final, el famoso "quinto partido" (en este caso es sexto porque hubo 16avos de final). Sin embargo, del otro lado estará una selección inglesa invicta, con mayor volumen ofensivo, figuras de peso internacional y una respuesta competitiva que la sostuvo incluso en partidos incómodos.

Dónde pasan el partido entre México y Inglaterra en vivo hoy 5 de julio

El partido entre México e Inglaterra podrá verse por varias señales desde el territorio mexicano, Estados Unidos y también Uruguay.

Señales en México para ver el partido : Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico

: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico Señales en Estados Unidos para ver México vs. Inglaterra : FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y FOX One

: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y FOX One Señales en Uruguay: DSports en televisión por cable y DGO, Paramount+, DAZN o Flow por streaming

Jugadores mexicanos celebrando la victoria frente a República Checa en el Mundial 2026. Foto: AFP.

México e Inglaterra llegan invictos y con argumentos fuertes a este partido

México ha construido su recorrido desde la eficacia y el orden. Debutó con un 2-0 ante Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; luego superó 1-0 a Corea del Sur con tanto de Luis Romo; más tarde goleó 3-0 a República Checa con anotaciones de Mateo Chávez, Quiñones y Álvaro Fidalgo; y volvió a imponerse 2-0 frente a Ecuador, otra vez con Quiñones y Jiménez como protagonistas.

Quiñones aparece como su principal carta ofensiva, con tres goles y una asistencia, mientras Roberto Alvarado también ha sido determinante en la generación de juego.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel, por su parte, abrió su camino con un 4-2 ante Croacia en un partido cambiante, en el que Harry Kane marcó dos veces, Jude Bellingham puso otro gol y Marcus Rashford cerró la cuenta.

Después igualó 0-0 con Ghana, venció 2-0 a Panamá con goles de Bellingham y Kane, y remontó ante RD Congo para ganar 2-1 con un doblete de Kane. El capitán inglés llega como uno de los nombres más encendidos del torneo, con cinco goles, acompañado por Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon como piezas de influencia.

Harry Kane, el goleador de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: AFP

El Tri, una de las selecciones más tradicionales de la Concacaf, afrontará el duelo con el peso de jugar en casa y con una trayectoria mundialista que lo suele ubicar como protagonista regional. Esta vez tiene la oportunidad inmejorable de hacer historia, en su máximo templo futbolístico, con un rival de peso y frente a su gente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.