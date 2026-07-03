Mundial 2026: la espina que se sacó y la marca que logró Cristiano Ronaldo al convertir en Portugal-Croacia

Cristiano Ronaldo no para de escribir páginas gloriosas en su carrera y este jueves lo logró al convertir en la victoria 2-1 de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Más allá del triunfo y de la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, Cristiano hizo, desde el punto penal, el tanto del empate ante los balcánicos. Pero ese gol significó quitarse una espina de encima para el futbolista de 41 años.

¿El motivo? Fue el primer gol que marcó en instancias de mata a mata en un Mundial. Cabe recordar que en esta Copa del Mundo Ronaldo cumplió varios récords: el primero fue en convertirse en uno de los tres futbolistas, junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en disputar seis Mundiales, también en ser el único jugador en anotar en seis Copas del Mundo distintas y se convirtió en el futbolista más longevo en meter un doblete en este torneo.

Esto último lo consiguió en la victoria 5-0 ante Uzbekistán en la fase de grupos que le permitió superar a Messi, quien lo había hecho en el 3-0 frente a Argelia con 38 años, mientras que el Bicho lo logró con 41 años.

La marca que logró este jueves ante Croacia

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal y Croacia. Foto: AFP.

El tanto que convirtió ante el equipo de Luka Modric le sirvió a Cristiano Ronaldo para convertirse en el futbolista más longevo en marcar en una instancia eliminatoria por la Copa del Mundo. Con esto superó a su compatriota Pepe, quien lo había marcado en el Mundial 2022 en la goleada lusa ante Suiza por 6-1 en los octavos de final con 39 años.

Además de este nuevo récord, Cristiano Ronaldo logró su gran objetivo: avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo donde lo espera la España de Lamine Yamal. El duelo definitorio se llevará a cabo el próximo lunes en el AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos, a partir de la hora 16:00.

De esta manera, Ronaldo saldrá con la idea de poder llevar a su país a disputar los cuartos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que llegó en Qatar 2022 y fue eliminado por Marruecos al caer por 1-0.