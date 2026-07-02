Valverde, tras eliminación de Uruguay: de "me hago cargo del fracaso" a "no renunciaré a representar a mi país"

Federico Valverde, capitán de la selección de Uruguay, realizó una profunda autocrítica luego de que la Celeste no pudiera superar la fase de grupos del Mundial 2026 disputado en Canadá, México y Estados Unidos.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada", inició en sus redes sociales.

Y añadió: "Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó".

Federico Valverde y Pedri durante el partido de Uruguay contra España por el Mundial 2026. Foto: EFE

En este sentido, destacó que su intención es seguir representando a la selección en cada oportunidad que se le presente: "Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida".

"No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", cerró junto con una foto en blanco y negro donde se lo percibe ingresando a un partido de Uruguay con la cinta de capitán.

Valverde fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial e incluso jugó todos los minutos en los primeros cruces ante Arabia Saudita y Cabo Verde, mientras que contra España fue suplantado a los 57 minutos.

Mathías Olivera tras la eliminación de Uruguay: "Es una decepción para todos"

Mathías Olivera habló este miércoles e hizo su balance del rendimiento de Uruguay en el Mundial: "No hay que ser careta y decir otra cosa porque la realidad que se dio es una decepción para todos", comenzó en diálogo con el Semanario La Prensa.

Al ser consultado acerca de cómo fue el día a día del plantel en la Copa del Mundo bajo el mando de Marcelo Bielsa, respondió que se dio "como con cualquier otro técnico".

A la hora de referirse a la forma de trabajar del técnico, que incluían charlas con los jugadores donde implementaba videos demostrativos, Olivera dijo que Bielsa procedió "como un entrenador normal".

También expresó su sentimiento tras no lograr el objetivo de avanzar a los dieciseisavos de final: "Queda esa amargura y no queda otra que mirar hacia adelante".