Mundial 2026: el senegalés Pape Gueye anunció que deja la selección mientras siga el actual cuerpo técnico

La dolorosa eliminación de Senegal del Mundial 2026 dejó una fuerte crisis interna. Horas después de la caída por 3-2 ante Bélgica en los dieciseisavos de final, el volante Pape Gueye anunció que hará una pausa en su carrera internacional y no volverá a representar a su país mientras continúe el actual cuerpo técnico encabezado por Pape Thiaw.

El futbolista del Villarreal hizo pública su decisión a través de las redes sociales: "Volveré para hablar de la eliminación, pero anuncio hoy que, mientras siga este equipo técnico, haré una pausa en la selección". El mensaje provocó una gran repercusión en el fútbol senegalés y dejó al descubierto el malestar que existía puertas adentro tras la eliminación mundialista.

La molestia de Gueye comenzó durante el partido frente a Bélgica. Senegal ganaba 2-0 gracias a los tantos de Habib Diarra e Ismaila Sarr y parecía tener encaminada la clasificación, pero el mediocampista fue reemplazado a los 66 minutos.

Desde ese momento, el conjunto africano perdió el control del encuentro, permitió la reacción belga y terminó sufriendo una remontada histórica que se completó en la prórroga con un penal convertido por Youri Tielemans, luego de una infracción sancionada tras revisión del VAR.

En la zona mixta, Gueye dejó en claro que no compartía la decisión del entrenador. "Me encontraba bien físicamente. Después son decisiones del entrenador y hay que respetarlas", expresó, dejando entrever su desacuerdo con un cambio que muchos hinchas y medios senegaleses señalaron como uno de los puntos de inflexión del partido.

Por su parte, el seleccionador Pape Thiaw defendió las modificaciones realizadas durante el encuentro y explicó que respondió al desgaste de varios futbolistas. "Había jugadores cansados que pidieron el cambio. Es una derrota muy cruel porque estábamos 2-0 arriba y no supimos manejar la ventaja. El partido dura más de 90 minutos y Bélgica aprovechó sus oportunidades", sostuvo en conferencia de prensa.

La postura de Gueye abre ahora un nuevo foco de conflicto para la Federación Senegalesa de Fútbol. El volante, de 27 años, fue una de las principales figuras del equipo en la Copa del Mundo e incluso marcó dos goles durante el torneo, por lo que su decisión representa un golpe deportivo de peso para una selección que, además de la frustración por la eliminación, deberá resolver una crisis interna que quedó expuesta públicamente.

Con información de EFE.