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El País Ovación Mundial

Bélgica 0-0 Senegal en vivo por el Mundial 2026: Kevin De Bruyne de un lado y Sadio Mané del otro

El partido empieza a las 17:00 horas, se juega en el Estadio de Seattle y el ganador pasará a octavos de final, donde enfrentará a Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.

El País
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01/07/2026, 16:44
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Hinchas de Bélgica en la previa del partido ante Senegal por la Copa del Mundo 2026.
Hinchas de Bélgica en la previa del partido ante Senegal por la Copa del Mundo 2026.
Foto: AFP.

Siguen los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y desde las 17:00 de este miércoles juegan Bélgica —una selección que lleva varios Mundiales llamando la atención en la previa pero decepcionando al momento de competir; ahora pasó primero del grupo G con 5 puntos— frente a Senegal, un combinado con historia dentro del continente africano y que debió golear para clasificar (5-0 a Irak en la última fecha de la fase de grupos, pasó como tercero del grupo I con esos 3 puntos).

El partido se juega en el Estadio de Seattle y el ganador pasará a octavos de final, donde enfrentará a Estados Unidos o Bosnia Herzegovina. Se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

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Primer tiempo

Bélgica 0-0 Senegal

Bélgica. T. Courtois; T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, M. De Cuyper; H. Vanaken, K. De Bruyne, Y. Tielemans; L. Trossard, R. Lukaku, J. Doku. DT. Rudi García.

Senegal. M. Diaw; K. Diatta, A. Seck, M. Niakhaté, L. Jakobs; I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye, L. Camara, S. Mané; I. Sarr. DT. Pape Thiaw.

Hora. 17:00
Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro. Said Martínez (HON).
VAR. Guillermo Pacheco (MEX) y Rodolpho Toski (BRA).

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