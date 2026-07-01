Bélgica 0-0 Senegal en vivo por el Mundial 2026: Kevin De Bruyne de un lado y Sadio Mané del otro

Siguen los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y desde las 17:00 de este miércoles juegan Bélgica —una selección que lleva varios Mundiales llamando la atención en la previa pero decepcionando al momento de competir; ahora pasó primero del grupo G con 5 puntos— frente a Senegal, un combinado con historia dentro del continente africano y que debió golear para clasificar (5-0 a Irak en la última fecha de la fase de grupos, pasó como tercero del grupo I con esos 3 puntos).

El partido se juega en el Estadio de Seattle y el ganador pasará a octavos de final, donde enfrentará a Estados Unidos o Bosnia Herzegovina. Se puede ver en vivo por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, y sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Primer tiempo

Bélgica 0-0 Senegal

Bélgica. T. Courtois; T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, M. De Cuyper; H. Vanaken, K. De Bruyne, Y. Tielemans; L. Trossard, R. Lukaku, J. Doku. DT. Rudi García.

Senegal. M. Diaw; K. Diatta, A. Seck, M. Niakhaté, L. Jakobs; I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye, L. Camara, S. Mané; I. Sarr. DT. Pape Thiaw.

Hora. 17:00

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Said Martínez (HON).

VAR. Guillermo Pacheco (MEX) y Rodolpho Toski (BRA).

