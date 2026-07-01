El gol errado del Mundial: Thibaut Courtois salió mal y el delantero Sarr quedó con el arco libre y lo falló

La pelota la tenía la selección de Senegal. Era más incisiva que la selección de Bélgica, a quien le costaba mucho sobreponerse el asedio del combinado africano. Es por esto que no se tardó en llegar la primera situación de peligro neto de los Leones de Teranga y fue una chance increíble que desperdició el delantero Ismaila Sarr por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Los africanos avanzaban en el campo de juego y generaron una buena situación porque se dio algo que nunca pasa en el fútbol internacional y es que falle Thibaut Courtois. El guardameta del Real Madrid no salió bien y le dejó la pelota servida a Sarr para que pudiera estampara el 1-0 en el Lumen Field a favor de Senegal.

Sin embargo, el delantero la desaprovechó. Es cierto que la pelota no le quedó de la forma más cómoda para que pudiera definir bien al arco belga, pero cuando cayó al suelo volvió a pegarle al esférico que dio en el palo y salió del campo de juego.

¿UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL? ¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ ISMAILA SARR!! 😱🇸🇳#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rFXObvk44h — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

De esta manera, el equipo que dirige técnicamente el francés Rudi García se salvó de sufrir el primer tanto del encuentro por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Asimismo, los africanos eran más y tuvieron su recompensa antes de la pausa de hidratación. Senegal llevó a cabo una buena secuencia de pases que culminó con un centro de Sadio Mane por banda izquierda, Sarr cabeceó y reventó la pelota en el palo, pero Habib Diarra capturó el rebote para estampar el 1-0.