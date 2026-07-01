Nacional: su fórmula para adquirir a una promesa local y la oferta que Inter rechazó por Alan Rodríguez

Nacional continúa activo en el mercado de pases con la mira puesta en el segundo semestre y uno de los jugadores por los que insistió en este período fue Alan Rodríguez, volante de 26 años con actualidad en Inter de Porto Alegre, donde tiene contrato vigente hasta diciembre del 2029.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, desde la gerencia deportiva del tricolor le trasladaron una oferta a Inter para incorporarlo a préstamo, pero la respuesta fue contundente: "Dijeron que en esas condiciones no era posible", narraron desde el Bolso.

Desde entonces, no hubo más diálogo entre los clubes. De todas formas, desde Nacional descartan que haya influido la voluntad del jugador con pasado en Boston River y Defensor Sporting. "No hubo nada con respecto al jugador", sintetizaron.

Nacional: la fórmula con la que adquirirá a una promesa del fútbol uruguayo

Tiziano Correa, delantero de 21 años que hoy representa a Cerro Largo y está catalogado como una de las promesas del fútbol uruguayo. Es hijo de Fernando "Petete" Correa, el exjugador de Atlético de Madrid y Peñarol.

Tiziano Correa, delantero con actualidad en Cerro Largo. Foto: tiziano9correa en Instagram.

Según le transmitieron a Ovación, la fórmula por la que lo adquirirá es mediante la compra de un porcentaje pequeño de la ficha, pero fijando la opción de comprar un porcentaje más grande más adelante.

Correa se formó en la cantera de River Plate, el lugar donde se estrenó en Primera División. En enero del 2026 pasó a integrar el plantel del arachán, donde tiene vínculo contractual hasta diciembre del 2026.

Además de los casos mencionados, en la interna del tricolor están convencidos de que aún faltan posiciones por reforzar, en especial un volante mixto y un extremo, pero la prioridad que se fijan por estas horas es resolver primero la salida de los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Jorge Bava para el segundo semestre: Gonzalo Carneiro, Nicolás "Diente" López, Juan Pintado, Ignacio Suárez y Mauricio Vera.

En el caso del volante, su salida es compleja porque arribó a préstamo desde Deportes Concepción de Chile y ahora no se podría interrumpir el préstamo porque los trasandinos tienen completo el cupo de extranjeros. A su vez, el reglamento actual de FIFA no permite que juegue en tres clubes distintos en una misma temporada, salvo que emigre al fútbol europeo.

En tanto, hay otros jugadores que ya han resuelto su futuro deportivo, como en el caso de Jhon Guzmán, que será cedido a Progreso, o el de Exequiel Mereles, que fue cedido a Central Español hasta fin de año con la opción de renovar por un año más.