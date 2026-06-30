Gomensoro dio detalles de la asamblea de socios del 7 de julio y Vairo habló de la negociación con Carneiro

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, habló este martes en conferencia de prensa junto con el prosecretario Javier Gomensoro e hicieron un análisis del mercado de pases que vienen realizando con la mira puesta en el segundo semestre. También se refirieron a la asamblea de socios del próximo martes 7 de julio, donde se pondrá a consideración una serie de reformas que están ligadas a la sostenibilidad del megaproyecto del Gran Parque Central.

Gomensoro explicó que el club decidió extremar los cuidados antes de avanzar con las obras para evitar inconvenientes como los vividos en proyectos anteriores: "El club tuvo en el pasado malas experiencias en comenzar un proyecto y sobre la marcha modificarlo. Decidimos tomar los recaudos como para decidir o modificar obras ya planificadas o en ejecución y que tengamos umbrales más exigentes", expresó.

Javier Gomensoro junto con Ricardo Vairo explicando los detalles de la asamblea de socios del próximo 7 de julio. Foto: Darwin Borrelli.

Además, invitó a los socios a participar de la próxima asamblea, donde la directiva presentará un informe junto con la Comisión de Estatutos. "Invitamos a los socios a concurrir a la Asamblea, habrá un informe de la directiva y de la Comisión de Estatutos", señaló. En esa misma línea, remarcó que la intención es mantener el tema al margen del calendario político del club: "No queremos ahora iniciar un fuego electoral".

En cuanto al plantel, Vairo confirmó que Nacional continúa trabajando en la salida de los futbolistas que no serán considerados por el cuerpo técnico. "Estamos en la segunda etapa donde tenemos que encontrar soluciones para los siete jugadores que no serán tenidos en cuenta", afirmó.

El presidente también se refirió a un caso puntual. "Estamos trabajando en el caso de Gonzalo Carneiro, estamos hablando con Pablo Bentancur siempre en buenos términos. Esperamos encontrar una solución que le sirva al club y a los jugadores", indicó, en referencia a las negociaciones para definir el futuro del delantero tricolor.

Desde el punto de vista económico, Vairo marcó el objetivo que se trazó la institución para este mercado de transferencias. "Lo estimado en este período es vender por unos US$3.000.000 o US$3.500.000 líquidos para el club", explicó.

Por otra parte, Vairo confirmó que ya existe un pacto para la renovación contractual de una de las figuras del plantel. "Llegamos a un acuerdo con Maxi Gómez. Él quiere quedarse. En este momento se están redactando los contratos hasta mediados del 2028. Falta terminar la redacción y firmarlo", reveló Vairo, dejando encaminada la permanencia de uno de los nombres importantes del plantel para afrontar lo que resta del Torneo Intermedio, el Clausura y los desafíos internacionales del segundo semestre.