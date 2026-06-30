Pezzolano y su cláusula por si lo llaman de la selección uruguaya: "Eso siempre está, es el sueño de cualquiera"

Paulo Pezzolano, entrenador del Inter de Porto Alegre, habló este martes por la mañana y, al ser consultado acerca de si tiene en su agenda dirigir el Mundial 2030 con la selección de Uruguay respondió: "El sueño de todo entrenador siempre va a estar, el mío o el de cualquiera, pasa que yo ahora estoy en una pretemporada (Con Inter de Porto Alegre) y dentro de tres semanas juego contra Cruzeiro, después tengo Athletico Paranaense de visita, Flamengo, Corinthians dos veces y Palmeiras, son mis seis primeros partidos", inició en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Y añadió: "Imaginate mi calendario cómo está, estoy pensando ahora en que tenemos que mejorar tácticamente y físicamente. Estamos en plena pretemporada, en la segunda semana y lo único que quiero hoy es ganar el primer partido y que los jugadores lleguen al cien por ciento. El sueño de todos siempre está, pero estoy enfocado en cada entrenamiento y en querer ganar el partido que viene".

Paulo Pezzolano en la previa del clásico entre Inter y Gremio. Foto: Inter de Porto Alegre.

En referencia a si tiene una cláusula de rescisión específica en el equipo brasileño por si recibe un llamado de la selección, dijo: "Sí, eso está siempre, ¿por qué? Porque es el sueño de cualquiera, es como cuando te llama tu país y sienten que vos podés ayudar en algo, siempre tenés que estar, para lo que sea".