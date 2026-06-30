El plantel de Paraguay que hizo historia ante Alemania en el Mundial 2026: de un uruguayo a un ex Peñarol

Paraguay logró algo histórico: superó 4-3 a Alemania en la tanta de los penales tras haber igualado 1-1 en los 120 minutos en el Gillette Stadium en Boston por el Mundial 2026. El equipo que dirige técnicamente el argentino Gustavo Alfaro alcanzó los octavos de final con dos conocidos del fútbol uruguayo.

En la lista de 26 jugadores que designó Alfaro para ir a la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos hay un uruguayo como es el caso de Gastón Olveira. El arquero, que supo ser citado a la selección de Uruguay pero nunca llegó a jugar de forma oficial, fue una de las novedades del técnico argentino para conformar la nómina guaraní.

Además, hay otro futbolista que conoce el medio uruguayo y es el delantero Gabriel Ávalos. El atacante supo jugar en Peñarol en la temporada 2016 donde disputó siete partidos donde no consiguió marcar goles.

En su pasaje por el Carbonero el nacido en Itapúa cosechó una victoria, cinco empates y una derrota. Luego volvió al fútbol argentino para continuar su carrera y en la actualidad Ávalos, de 35 años, defiende a Independiente de Avellaneda. En la última temporada lleva jugados 18 encuentros y marcó 10 goles.

Gustavo Gómez de Paraguay y Kai Havertz de Alemania en el Mundial 2026. DARRIAN TRAYNOR/AFP fotos

De esta manera, tras 16 años de ausencias, Paraguay vuelve a la Copa del Mundo y se convirtió en uno de los 16 mejores del certamen. En la próxima instancia su rival saldrá del cruce que protagonizarán este martes Francia y Suecia en el MetLife Stadium en New Jersey, desde la hora 18:00.

Un día histórico para Paraguay

Este encuentro ante Alemania se dio en una fecha que quedará marcada en la historia del fútbol paraguayo, 29 de junio. Porque hace 16 años, en ese mismo día, el combinado guaraní alcanzó uno de sus mejores logros en los Mundiales: accedió a los cuartos de final tras superar 5-3 en los penales a Japón luego de haber empatado sin goles en los 120 minutos en el Loftus Versfeld en Pretoria, Sudáfrica.

Sin embargo, ese histórico Mundial en Sudáfrica 2010 llegó a su fin en los cuartos de final para Paraguay. La selección que era dirigida por Gerardo Martino sucumbió 1-0 ante España, que se proclamaría campeona del mundo, en el Estadio Ellis Park de Johannesburgo por gol de David Villa en el minuto 83.

La lista de Paraguay para el Mundial 2026

Paraguay: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo - Argentina), Gastón Olveira (Olimpia); Gustavo Gómez (Palmeiras - Brasil), Juan Caceres (Dynamo Moscow - Rusia),Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Júnior Alonso (Atlético Mineiro - Brasil), José Canale (Lanús - Argentina), Omar Alderete (Sunderland - Inglaterra), Alexandro Maidana (Talleres - Argentina), Fabián Balbuena (Gremio - Brasil); Diego Gómez (Brighton & Hove Albion - Inglaterra), Mauricio Magalhaes (Palmeiras - Brasil), Damián Bobadilla (Sao Paulo - Brasil), Braian Ojeda (Orlando City - USA), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps - USA), Matías Galarza (Atlanta United - USA), Alejandro Romero Gamarra 'Kaku' (Al Ain - Emiratos Árabes); Gustavo Caballero (Portsmouth - Inglaterra), Ramón Sosa (Palmeiras - Brasil), Alex Arce (Independiente Rivadavia - Argentina), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino - Brasil), Gabriel Avalos (Independiente - Argentina),Miguel Almirón (Atlanta United - USA), Julio Enciso (Strasbourg - Francia),Antonio Sanabria (Cremonese - Italia).