Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026 este 30 de junio: hora del choque por dieciseisavos de final

Costa de Marfil y Noruega jugarán el martes 30 de junio de 2026 a la hora 14:00 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos.

El partido aparece como un cruce de alto interés por el presente de ambos: los marfileños llegan con dos victorias y una derrota, apoyados en una estructura competitiva y eficaz, mientras que los noruegos exhiben una producción ofensiva importante, aunque también dejaron señales de fragilidad atrás.

Dónde ver el partido entre Costa de Marfil y Noruega

Para quienes busquen dónde ver el partido en vivo, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable. En streaming, podrá seguirse a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada operador y territorio.

Hincha de Noruega en el Mundial 2026. Foto: AFP

Costa de Marfil y Noruega llegan con goleadores en racha y estilos bien definidos

Costa de Marfil construyó su recorrido con resultados ajustados y momentos de autoridad. Superó 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo a los 90 minutos, luego cayó 2-1 ante Alemania pese a haberse adelantado con Franck Kessié a los 30, y más tarde venció 2-0 a Curazao con doblete de Nicolas Pépé, a los 7 y a los 64. Pépé es su principal referencia anotadora en el torneo, mientras que Diallo y Kessié también dejaron huella en partidos clave.

Nicolas Pépé festeja junto a sus compañeros de Costa de Marfil. Foto: AFP.

Noruega, en cambio, llega marcada por partidos de muchos goles. Le ganó 4-1 a Irak con dos tantos de Erling Haaland, otro de Leo Østigård y un autogol en el cierre; después venció 3-2 a Senegal con un gol de Marcus Pedersen y otros dos de Haaland; y luego sufrió una derrota dura por 4-1 ante Francia, en la que Thelo Aasgaard anotó el único tanto noruego. Haaland suma cuatro goles en el torneo y aparece como la gran amenaza ofensiva, respaldado por futbolistas como Martin Ødegaard en la generación de juego.

Por perfil futbolístico, Costa de Marfil se presenta como una selección física, intensa y con atacantes capaces de resolver partidos cerrados, algo que ya mostró en esta copa. Noruega tiene una propuesta más vertical y depende en buena medida de la contundencia de sus figuras ofensivas, aunque sus partidos recientes también evidenciaron que puede sufrir cuando el rival le impone ritmo. En la historia reciente de este Mundial, los dos llegan con argumentos suficientes para aspirar a seguir adelante.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.