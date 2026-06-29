"No se me ocurre nadie más merecedor": la historia de Stephen Eustaquio, el héroe de Canadá en el Mundial 2026

Cualquiera de los dos habría hecho historia porque tanto Canadá como Sudáfrica nunca habían jugado un mata-mata en un Mundial, pero fueron los anfitriones los que se quedaron con la gloria; aunque no jugaron en su casa. Los de la hoja de Maple tuvieron que disputar su partido en Los Angeles y se convirtieron así en la primera selección anfitriona que tiene que jugar fuera de su país. En LA, donde se producen las mejores historias de Hollywood, Canadá escribió la suya y el héroe fue Stephen Eustaquio (29), que pudo jugar para Portugal, pero decidió representar al lugar donde nació y emocionó con una dedicatoria muy especial tras convertir el agónico gol del triunfo; una buena vuelta del destino a una vida de resiliencia y tenacidad.

Había transcurrido el primero de los cinco minutos de descuento, Canadá y Sudáfrica empataban sin goles y Jacob Schaffelburg trepó por banda derecha hasta tirar el centro. Ime Okon despejó de cabeza hacia la medialuna, pero justo allí estaba Stephen Eustaquio, que sabe ocupar bien los espacios. El volante interno canadiense controló la pelota de pecho y sacó una volea de derecha que se metió al palo izquierdo del arquero Ronwen Williams, que venía cumpliendo un buen partido y era una de las razones por las cuales los Bafana Bafana, que solo habían tenido unas aproximaciones de Oswin Appollis, habían llegado con vida a esa instancia del partido y ya ansiaban el tiempo suplementario.

Eustaquio salió corriendo hasta el centro de la cancha haciendo una seña con la mano como de estar loco y todos sus compañeros, incluidos los del banco de suplentes, lo fueron a abrazar.

¡¡ES EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! EUSTAQUIO LA PARÓ DE PECHO Y SACÓ UN ZAPATAZO PARA MARCAR EL 1-0 DE CANADÁ ANTE SUDÁFRICA EN EL FINAL.



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La selección de la hoja de Maple había tenido dos chances muy claras en el primer tiempo con un tiro libre y un córner a cargo de Eustaquio que Derek Cornelius no desvió bien en la primera de ellas y que un defensor despejó en la línea antes de una enorme atajada del arquero en la que vino después. Sudáfrica se fue pidiendo la hora al descanso y en la segunda mitad también hubo una salvada sobre la línea. Eustaquio ya había sido importante, pero no solo por eso merecía cerrar el partido y la victoria con su gol.

“No se me ocurre nadie más merecedor en un grupo de personas increíbles”, ⁠declaró Jesse Marsch, entrenador de Canadá, luego de la clasificación a octavos de final por primera vez en la historia. “Quizá Steph sea el que más se merece vivir un momento así. Así que me alegro mucho por él, y creo que, desde algún lugar, sus padres están mirando desde arriba y lo han visto”, dijo el DT que, en su momento, reemplazó a Marcelo Bielsa en el Leeds y sabe de la historia personal de uno de sus dirigidos.

Stephen Eustaquio nació en Ontario, Canadá, a donde sus padres Esmeralda y Armando habían emigrado desde Portugal buscando mejores oportunidades laborales. Hasta sus siete años, cuando regresó a Europa, vivió allí y siempre tuvo un cariño especial por la tierra del Maple.

Hasta la Sub 21 jugó para la selección de Portugal junto a Diogo Jota y Joao Félix, pero en 2019 se decidió a defender a Canadá. Los lusos tenían un gran mediocampo y Stephen quería devolverle a Canadá lo que ese país le había dado a su familia. La selección canadiense ganó un volante que decide rápido con la pelota en los pies, marca los ritmos y tiene una historia de vida difícil, pero que lo hizo más tenaz y maduro.

Actualmente está a cedido desde el Porto a Los Angeles FC, en 2018 se rompió los ligamentos jugando para Cruz Azul, pero cuando era parte de los Dragones fue que le tocó atravesar un momento muy difícil. Su madre no viajó a verlo jugar al Mundial de Qatar 2022, estaba diagnosticada con cáncer cerebral y murió el 15 de abril del año siguiente antes de un partido entre Porto y Santa Clara. Stephen se enteró durante el partido y tuvo que salir. Días mas tarde, fue padre por primera vez tras el nacimiento de Benedita, su hija, pero en mayo de 2024, su padre Armando sufrió un infarto de forma repentina.

La vida para Stephen Eustaquio fue una montaña rusa y a veces el fútbol también lo es. Ayer el deporte y la vida le dieron un trago dulce. Canadá necesitaba un héroe para clasificar por primera vez a los octavos de final de un Mundial y no había nadie mejor que él para ser el principal protagonista. “Todo lo que hago es por mi familia, mis padres, mi novia, mi hija, mi hermano y mis amigos en casa. Todo por ellos”, declaró emocionado.