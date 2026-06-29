Diego Forlán sobre el Mundial de Uruguay y el reemplazo de Bielsa: "Yo prefiero un técnico uruguayo"

Diego Forlán analizó la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y dejó varias reflexiones sobre el presente de la selección, el ciclo de Marcelo Bielsa y las dificultades con las que llegó el plantel a la Copa del Mundo.

El Balón de Oro de Sudáfrica 2010 participó de una mesa redonda en La Casa del Kun (ESPN), junto a los exfutbolistas Sergio "Kun" Agüero, Ezequiel "Pocho" Lavezzi y Oscar Ruggeri, y el periodista Sebastián "Pollo" Vignolo, donde reconoció que personalmente prefiere que la Celeste sea dirigida por un entrenador compatriota.

"Yo prefiero un técnico uruguayo", afirmó el exdelantero, aunque aclaró que nunca estuvo en desacuerdo con la llegada del rosarino. "No me disgustó la elección de Bielsa", agregó. Y luego consultado sobre una eventual propuesta para asumir el cargo, respondió entre risas y sin dudar: "¿Sabés cómo voy?".

Forlán también hizo foco en el contexto con el que Uruguay afrontó el torneo. "Ya veníamos con problemas internos lamentablemente, no llegamos de la mejor manera. Algunos jugadores llegaron bien, como Valverde y otros de referencia, pero también muchos lesionados y otros con poca actividad, caso Darwin Núñez", señaló.

Consideró que la falta de ritmo del delantero terminó pesando en el rendimiento ofensivo del equipo. "Si hubiera llegado el Darwin del año pasado, el del Liverpool, capaz hubiera metido alguna de las jugadas contra España o por lo menos hubiera rematado al arco", sostuvo.

Darwin Núñez en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El exfutbolista también apeló a la mala fortuna para explicar la eliminación. "No ligamos, es la realidad. Los cuatro goles que nos hicieron fueron cuatro errores lamentablemente, cosa que sucede en el fútbol, pero que te pase cuatro veces en tres partidos...", lamentó.

Como ejemplo, recordó el empate ante Cabo Verde: "Lo dimos vuelta en dos minutos y nos pusimos 2-1. Pero en una jugada de un lateral, increíblemente, sale para atrás, la pifia uno, Nando quiere corregir el error y termina saliendo mal para el 2-2".

"ESE CAMBIO NO ME GUSTÓ. A MI ME ENCANTA VALVERDE" El Kun se enojó cuando salió Fede Valverde ante España y confesó que sacó el partido luego de esto.



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Uno de los momentos más comentados de la charla llegó al analizar la decisión de Bielsa de sustituir a Federico Valverde a los 55 minutos del partido decisivo ante España. "Este cambio no me gustó un carajo, a mí me encanta Valverde, dejámelo todo el partido. Cuando salió, apagué el partido. Este de la nada te saca un zapatazo", criticó el Kun Agüero.

"Además, al capitán. A este tipo de jugadores no se los saca, menos en este momento, salvo que te pidan el cambio", agregó el Pollo Vignolo, mientras que Lavezzi interpretó la decisión como una señal de los conflictos internos que atravesó el plantel: "Ahí es cuando te das cuenta de los problemas que hay".