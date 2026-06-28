Uruguay descendió en el ranking FIFA tras la eliminación del Mundial 2026: conocé qué puesto pasó a ocupar

El Mundial trae consigo muchas novedades dentro y fuera de la cancha. Una de las que dispone la FIFA es de una actualización en vivo del ranking de selecciones ese que, por ejemplo, es clave para la conformación de los bombos para el sorteo o incluso —más allá de que no fue necesario usarlo con ese fin— fue uno de los criterios de desempate en fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Claro está que al ser en vivo los movimientos son constantes y así como se puede subir, también se puede bajar en cualquier momento. La FIFA se encargó de dar a conocer la actualización posterior al término de la primera ronda del Mundial que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos y no dejó buenas noticias para Uruguay.

Es que tras la tempranera eliminación de la Celeste de la Copa del Mundo, Uruguay descendió tres puestos pasando desde el puesto 16 al lugar 19. Claro está que esto deberá ser ratificado el próximo 19 de julio cuando luego de la final del certamen se hagan oficiales las respectivas posiciones de las 211 selecciones representadas.

Se trata del puesto más bajo de Uruguay desde marzo de 2018 cuando llegó a ocupar el lugar 22 meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia.

Group stage complete ✅



Time for a FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking update 📈 pic.twitter.com/RloQvJT64Z — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

El ranking al 28 de junio, con la fase de grupos terminada, tiene a Uruguay con un total de 1634 puntos y en los puestos más bajos del top 20 que cierra Dinamarca que no forma parte de la Copa del Mundo luego de quedar afuera en el repechaje con República Checa.

Cabe remarcar que al tratarse de una clasificación en vivo los puestos podrían modificarse de acá al cierre del certamen y que aquellos que sigan en competencia podrían seguir escalando, pero llama la atención que Francia le arrebató el segundo puesto a España (tercero) y pasó a ser escolta de Argentina, así como también Brasil se metió en el top 5 ya que lo cierra y está por debajo de Inglaterra (cuarto).

De los participantes del Mundial que más puestos aumentaron está Noruega que creció ocho puestos y llegó al lugar 23 y Ghana que llegó al 65 escalando las mismas casillas. Por su parte, Sudáfrica ascendió seis lugares llegando al 54, mientras México que creció cinco lugares y está noveno, lo mismo que RD Congo que alcanzó el lugar 41.

Así está el Top 20 del ranking FIFA tras la fase de grupos del Mundial 2026:

1- Argentina / 1907.40

2- Francia / 1906.84

3- España / 1879.58

4- Inglaterra / 1840.46

5- Brasil / 1785.19

6- Marruecos / 1776.40

7- Países Bajos / 1775.50

8- Portugal / 1764.86

9- México / 1736.01

10- Bélgica / 1735.41

11- Colombia / 1729.30

12- Alemania / 1726.22

13- Croacia / 1723.05

14- Italia / 1704.73

15- Estados Unidos / 1677.17

16- Suiza / 1676.00

17- Japón / 1673.68

18- Senegal / 1653.43

19- Uruguay / 1634.70

20- Dinamarca / 1619.47