Austin MacPhee: el arma secreta de Portugal que convenció a Cristiano de no patear tiros libres en el Mundial

Para poder convencer a Cristiano Ronaldo de no patear un tiro libre hay que tener buenos argumentos y ser alguien muy respetable. Es escocés, trabaja para un equipo de la Premier League y es el arma secreta de Roberto Martínez en el cuerpo técnico de Portugal en este Mundial. Austin MacPhee tuvo una discreta carrera como jugador, pero es un verdadero especialista en pelota quieta y en un fútbol que se define en detalles, su trabajo no se pasa por alto.

En la goleada de los lusos frente a Uzbekistán, llamó la atención que CR7 engañara a la defensa dejándole la ejecución a Nuno Mendes, que convirtió, o que algunos minutos después corriera hacia la barrera para recibir allí el pase de Bruno Fernández. McPhee es tan bueno que pudo convencer a la máxima estrella de Portugal y uno de los mejores jugadores de la historia, con una personalidad dominante, de adoptar un papel secundario esta vez.

Y es que tiene argumentos. En la Nations League 2024, este escocés trabajaba para su selección y le convirtieron a Portugal, campeón de ese torneo, el único gol a pelota parada que recibieron. Toda de Austin MacPhee, que día a día trabaja en el Aston Villa de Inglaterra junto a Unai Emery. Los Villanos, que ganaron la Europa League en la última temporada, fueron el cuarto equipo de la Premier con más goles a pelota parada (18). "Es muy creativo. Hablamos mucho de cómo sacarle rédito al balón parado para intentar obtener ventajas”, destacó Emery. Nada es casualidad.

MacPhee jugó en el Forfar AFC (Escocia), los Seahawks de la Universidad de Wilmington (Estados Unidos), Dacia U. Braila (Rumania) y en el Denso SC (Japón). Una trayectoria muy discreta como jugador, pero tenía mejores cualidades como entrenador.

Cuando estaba haciendo el curso de UEFA A, Danny Lennon lo llevó al Cowdenberth de la cuarta división escocesa y lograron dos ascenso en dos temporadas. Juntos, también llevaron al St. Mirren a ganar la League Cup en 2013. Ese fue el trampolín para MacPhee.

“Todos los jugadores se hacían la misma pregunta: ‘¿Este tipo puede ayudarnos?’. Las jugadas a pelota parada son un aspecto del juego menos atractivo para el futbolista. Es mucho más divertido jugar un cinco contra cinco. Pero, a veces, un profesor de física carismático puede hacer que la física resulte más atractiva”, confesó McPhee a The Scotsman. Es un obsesivo del fútbol, y el as bajo la manga de Portugal en este Mundial.

El sello de Austin MacPhee: un gol del Aston Villa a pelota parada