El nuevo técnico de la selección uruguaya: la postura de la AUF, el nombre que hay y momentos que no ayudan

Enviados a Guadalajara, México

Con la eliminación del Mundial, Marcelo Bielsa finaliza su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y deja de ser el técnico de la selección uruguaya. Por lo pronto, se vienen meses de análisis, evaluaciones y reuniones de diferente índole.

Desde la interna de la AUF le confiaron a Ovación que no hay apuro, que se va a hacer un análisis exhaustivo del estado de situación para luego tomar una determinación. Pero hay una limitante importante, y es que entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en el órgano que rige el fútbol uruguayo, por lo que es altamente probable que se espere por ese hecho para después sí buscar definir quién será el nuevo seleccionador tras el fracaso rotundo de la conducción de Marcelo Bielsa. No se quiere limitar ahora a designar a un técnico, cuando en los próximos meses no hay ninguna competencia importante. Se van a tomar su tiempo y van a aguardar a que se confirme el próximo Comité Ejecutivo de la AUF.

Es un momento donde no hay certezas sobre quiénes pueden llegar a ser los candidatos para tomar las riendas de la selección uruguaya en el período que tendrá como culminación la Copa del Mundo multisede de 2030. Hay cierto convencimiento en la interna de que, al menos en este momento, es poco probable que se piense en un entrenador extranjero, visto y considerando lo que sucedió con el DT rosarino, más allá de que aparecen en el horizonte algunos nombres que son interesantes.

Marcelo Broli en diálogo con Ovación. Foto: Estefanía Leal.

Aunque todavía no hubo contactos oficiales con Marcelo Broli (solo charlas informales, que no fueron ahora, con un dirigente en particular) es un nombre que será candidato, teniendo en cuenta algunos argumentos válidos, como que fue campeón del mundo Sub 20 con Uruguay en Argentina 2023, es un DT joven del que hay muy buenas referencias, conoce la interna de la selección y tiene un perfil sobrio, serio y moderno. Claramente este análisis no significa que sea el candidato número uno, pero sí que estará entre los nombres a evaluar. Tampoco es un momento en el que se destaquen entrenadores uruguayos en el exterior.

En relación a Jorge Giordano, director de selecciones de Uruguay, no está en duda ni cuestionada su continuidad en su cargo dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Además, el profesional oriundo de Florida tiene contrato vigente con la AUF hasta mayo del próximo año, por lo que se le respetará el vínculo. Según pudo saber Ovación con fuentes de AUF, hay plena conformidad con su trabajo, que es organizado y aplicado.