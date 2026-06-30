Países Bajos 0-0 Marruecos en vivo por el Mundial 2026: ambos prometen un partidazo por los dieciseisavos
La Naranja Mecánica intentará revalidar su favoritismo ante el combinado africano que buscará dar una de las sorpresas en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.
La selección de Países Bajos se mide ante su par de Marruecos, desde la hora 22:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo europeo querrá revalidar su favoritismo, pero enfrente tiene a un combinado africano que supo poner en problemas a Brasil en fase de grupos de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.
Países Bajos 0-0 Marruecos
Hora: 22:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Estadio: Estadio BBVA de Monterrey
Árbitro: Wilton Sampaio (BRA).
Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA).
Cuarto: Cristian Garay (CHI).
Quinto: José Retamal (CHI).
VAR: Nicolás Gallo (COL) y Leodan González (URU).
Países Bajos: Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Micky van de Ven; Crysencio Summerville, Cody Gakpo; Brian Brobbey. DT: Ronald Koeman.
Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.
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