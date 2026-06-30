El presidente Santiago Peña declaró feriado nacional en Paraguay por la histórica victoria en el Mundial

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional este martes 30 de junio para celebrar la histórica clasificación de la selección de fútbol guaraní a los octavos de final del Mundial 2026, luego de una emocionante victoria por penales sobre nada menos que Alemania, cuatro veces campeona del mundo.

"¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", anunció el mandatario en la red social X tras publicar un decreto ejecutivo "para conmemorar el épico triunfo" del conjunto guaraní en el partido de la ronda de dieciseisavos de final.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

"¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja", dijo el presidente en otro mensaje posterior.

El decreto argumenta que "Paraguay una vez más ha demostrado al mundo la plena vigencia de la mítica garra guaraní" y que el Gobierno "no puede estar ajeno a este tremendo logro" en la Copa del Mundo.

Matias Galarza celebra la clasificación de Paraguay. Foto: AFP.

Una ley promulgada en setiembre pasado permite al presidente paraguayo declarar hasta tres festivos por año para celebrar ocasiones especiales.

Peña ordenó por primera vez un feriado amparado en este decreto el 5 de setiembre pasado cuando la Albirroja clasificó al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, quince años después de su última participación en Sudáfrica 2010.

Alemania y Paraguay llegaron este lunes a la definición por penales luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue de 30 minutos extra.

Es la primera vez que la selección germana, tetracampeona del mundo, queda eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penales.

Los dirigidos por el técnico argentino Gustavo Alfaro jugarán los octavos de final en Filadelfia, el próximo 4 de julio, con el ganador del partido entre Francia y Suecia.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Con información de EFE.