Alfaro respondió a Chilavert tras duras críticas: "Me hubiese gustado que me llamara en vez de ser francotirador"

Las declaraciones de Gustavo Alfaro marcaron un nuevo capítulo en el enfrentamiento público que mantiene con José Luis Chilavert desde el inicio del Mundial 2026. El histórico arquero paraguayo se convirtió en uno de los principales críticos del entrenador durante la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo y, tras varios días de cuestionamientos, el técnico decidió responder por primera vez. Sin entrar en un cruce personal, lamentó que las diferencias no se resolvieran mediante un diálogo directo y defendió la apertura de su proceso al frente de la selección.

El conflicto comenzó luego de la derrota de Paraguay frente a Estados Unidos en el debut mundialista. Tras ese encuentro, Chilavert cuestionó con dureza el trabajo del entrenador y aseguró que “una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”. Además, fue todavía más contundente al afirmar que “Alfaro es un personaje que no sabe nada de fútbol, él lo único que sabe es hablar”.

Las diferencias aumentaron tras el empate ante Australia, cuando Alfaro analizó el rendimiento de su equipo y comparó la realidad paraguaya con la de otras selecciones. “Turquía está cuatro a uno con respecto a nosotros, y Turquía ya se va del Mundial”, expresó en conferencia de prensa. La frase fue interpretada por Chilavert como una desvalorización del plantel paraguayo y provocó una nueva respuesta en sus redes sociales, donde calificó al entrenador como “el DT más farsante del fútbol mundial” y lo acusó de ser un “vendedor de espejitos de colores”.

Días después, el exarquero endureció todavía más su postura durante una entrevista. Allí sostuvo que Alfaro “denigra al futbolista paraguayo” con sus declaraciones y llegó a afirmar que, si hubiera sido jugador del plantel, “lo agarro del cogote y le doy tres sopapos”. También cuestionó la decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol de contratarlo y recordó sus pasos por distintos clubes para argumentar que “siempre falló”.

Finalmente, Alfaro decidió responder. “A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado. "Gustavo, me gustaría hablar con Orlando". Vení, las puertas de la selección las tenés abiertas”, expresó. Como ejemplo, recordó que otros referentes históricos de la Albirroja, como Roque Santa Cruz, Carlos Bonet, Nelson Haedo Valdez y Jonathan Santana, sí se acercaron al plantel para compartir experiencias y respaldar al grupo. De esa manera, el entrenador evitó profundizar la confrontación, aunque dejó en claro su malestar por la forma en que el histórico capitán eligió expresar sus críticas durante el Mundial.