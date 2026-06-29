Países Bajos vs. Marruecos hoy 29 de junio por el Mundial 2026: hora y dónde ver el partido de dieciseisavos

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes 29 de junio de 2026, a la hora 22:00 de Uruguay, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, México, el único escenario mundialista del norte mexicano.

El duelo aparece cargado de interés por el presente de los dos equipos: la selección neerlandesa avanzó con una producción ofensiva alta, capaz de sostener ritmo y contundencia, mientras que el conjunto marroquí mostró oficio para competir ante rivales de peso y resolver partidos cerrados. No es un cruce de estilos puros, sino de equipos que ya dejaron señales de personalidad en el torneo.

Países Bajos y Marruecos llegan invictos y con argumentos al cruce

Países Bajos llega con dos victorias y un empate en el torneo, 10 goles a favor y cuatro en contra. Empató 2-2 con Japón, en un partido en el que marcaron Virgil van Dijk y Crysencio Summerville, ambos asistidos por Ryan Gravenberch, y luego respondió con una goleada 5-1 ante Suecia: Brian Brobbey hizo un doblete, Cody Gakpo aportó dos goles y una asistencia, y Memphis Depay cerró la cuenta. También venció 3-1 a Túnez, con otro tanto de Brobbey y uno de Jan Paul van Hecke, después de un autogol de Ellyes Skhiri.

Denzel Dumfries, futbolista de Países Bajos, celebrando uno de los goles frente a Túnez por el Mundial 2026. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE.

Marruecos también llega invicto, con dos triunfos y un empate, seis goles convertidos y tres recibidos. Igualó 1-1 con Brasil gracias a un gol de Ismael Saibari, asistido por Brahim Diaz, y después derrotó 1-0 a Escocia con otro tanto temprano de Saibari. En su presentación más cambiante, superó 4-2 a Haití tras ir golpeado por un autogol de Yassine Bounou: Achraf Hakimi, Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine dieron vuelta una noche que terminó reforzando el carácter del equipo.

Ismael Saibari celebrando el gol de Marruecos frente a Brasil por el debut del Mundial 2026. Foto: Mauro Pimentel/AFP.

Por historia mundialista, Países Bajos carga con el peso de una selección de larga tradición, acostumbrada a competir en instancias grandes y a ser medida por estándares altos. Marruecos, en cambio, llega con el impulso de un ciclo que ya cambió su lugar en el fútbol internacional: dejó de ser una sorpresa para transformarse en un rival incómodo, ordenado y con futbolistas capaces de decidir en momentos puntuales.

Dónde ver el partido entre Países Bajos y Marruecos en vivo hoy lunes 29 de junio

La información sobre dónde ver el partido tendrá como referencia a DSports en televisión por cable. En streaming, las opciones previstas incluyen DGO, además de plataformas como Paramount+, DAZN o Flow, de acuerdo con la disponibilidad de cada mercado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.