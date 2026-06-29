Así fue la llegada de Marcelo Bielsa y Jorge Giordano a Uruguay, acompañados por un único jugador de la selección

Pasadas las 6:00 de la mañana, parte de la delegación de la selección de Uruguay regresó a Montevideo luego de la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026 tras empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y perder con España.

El primero en salir fue Marcelo Bielsa, quien este martes a la hora 18:00 dará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. El entrenador rosarino de 70 años salió por la puerta de la VIP del aeropuerto internacional de Carrasco y se subió a un vehículo particular para dejar la terminar aérea sin hacer ningún tipo de declaraciones.

Unos minutos más tarde comenzaron a salir por zona de arribos los jugadores —sparrings y convocados— y el único integrante del plantel que viajó a Montevideo fue Sebastián Cáceres, quien atendió a los medios allí presentes, entre ellos Ovación.

El zaguero de la Celeste fue abordado por un grupo de hinchas que le pidieron fotos y luego analizó lo hecho por el equipo en la Copa del Mundo, descartando inconvenientes entre el técnico y el plantel.

Luego se dejaron ver varios de los sparrings que Bielsa llevó al Mundial, funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol y también Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, que igual que Cáceres atendió a los medios allí presentes en la terminal aérea, entre ellos Ovación.

El ómnibis que acudió en busca de Sebastián Cáceres, Marcelo Bielsa y Jorge Giordano. Foto: Enrique Arrillaga.

"La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación", expresó Giordano ante los medios, desde el Aeropuerto de Carrasco.

Ante la consulta de cuál es la evaluación primaria a nivel futbolístico, dijo: "Para mí futbolísticamente Uruguay fue superior a los dos primeros adversarios y compitió de manera pareja con España. Creo que esa sensación es verificable. Lamentablemente quedamos afuera".

"El ánimo de los futbolistas queda manifiesto en el juego, por lo menos, desde mi punto de vista, al haber tenido esa dominancia, que yo concluyo que el ánimo era muy bueno", explicó ante la consulta de cómo vio a los jugadores. Y añadió: "Evidentemente que no haber concretado las situaciones favorables y haber recibido en poco ataque la cantidad de goles que recibimos define la clasificación. Eso es así el fútbol y como cuando ganas está todo bien, cuando perdés está todo mal".

Consultado por si habrá un interino para las fechas FIFA de septiembre y octubre, explicó que "aún no se habló de eso" pero que espera que sea "alguien de la estructura", ya que no espera que AUF defina un entrenador mientras define su situación política —entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en el órgano que rige el fútbol uruguayo—, y afirmó que será "cualquiera menos yo".

La palabra de Sebastián Cáceres

“Puedo hablar por mi. Yo tengo todo el respeto hacia Marcelo (Bielsa) y mucho agradecimiento. Capaz alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, expresó el zaguero del América de México.

“Hubo cosas que se dijeron que no fueron verdad, lo que se habló en la interna no voy a revelarlo, se manipuló mucho lo que se habló para dejar mal a Marcelo y eso no está bien”, añadió.