Giordano confesó ser "responsable" de la eliminación y desmintió rumores: "Bielsa no dijo que lo dejaron solo"

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló este lunes por la mañana en su llegada a Uruguay tras la eliminación de la selección en el Mundial 2026. Entre varios temas a los que hizo referencia, se pronunció sobre quién se hará cargo del equipo hasta la designación del nuevo entrenador y analizó, de manera prematura, la temprana salida de la copa.

"La sensación es la misma que tienen todos los uruguayos: de mucha tristeza y angustia; hay que dejar pasar unos días y hacer una evaluación", expresó Giordano ante los medios, desde el Aeropuerto de Carrasco. Ante la consulta de cuál es la evaluación primaria a nivel futbolístico, dijo: "Para mí futbolísticamente Uruguay fue superior a los dos primeros adversarios y compitió de manera pareja con España. Creo que esa sensación es verificable. Lamentablemente quedamos afuera".

"El ánimo de los futbolistas queda manifiesto en el juego, por lo menos, desde mi punto de vista, al haber tenido esa dominancia, concluyo que el ánimo era muy bueno", explicó ante la consulta de cómo vio a los jugadores. Y añadió: "Evidentemente que no haber concretado las situaciones favorables y haber recibido en poco ataque la cantidad de goles que recibimos define la clasificación. Eso es así el fútbol y como cuando ganas está todo bien, cuando perdés está todo mal".

Consultado por si habrá un interino para las fechas FIFA de septiembre y octubre, explicó que "aún no se habló de eso" pero que cree que sea "alguien de la estructura", ya que no espera que AUF desgine a un entrenador mientras define su situación política —entre marzo y abril del 2027 habrá elecciones en el órgano que rige el fútbol uruguayo—. A su vez, señaló: "Será cualquiera menos yo".

“No tiene ni pies ni cabeza que los jugadores le hayan pedido a Bielsa cambiar la forma de jugar"

En relación a los rumores en torno al relacionamiento del DT argentino con los jugadores que surgieron en los últimos días, expresó: "Sé que alguien levantó que los jugadores le pidieron a Bielsa jugar de determinada manera, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, después que le habían pedido entrenar en un grupo solo (y no separados suplentes y titulares) y que querían una charla en solitario, lo único a lo que se accedió fue a un entrenamiento solos, fue lo único que plantearon los futbolistas".

"Marcelo nunca expuso a ningún futbolista"

Ante la supuesta charla posteliminación, dijo: "Eso tampoco también es falso, fueron charlas, primero con todos los jugadores y luego con todas las áreas. No es cierto que les dijo que lo dejaron solo. Si revisan el proceso de Bielsa, Marcelo nunca expuso a ningún futbolista, no es la manera, más allá de que hayamos perdido, tampoco se puede decir de una persona, con una trayectoria intachable, esas cosas”.

"Después del año que tuvo Muslera en Estudiantes, nadie tenía nada para decir deportivamente"

También se refirió a las críticas a Fernando Muslera: "Todo el mundo puede opinar y es válido, pero hay algunas opiniones que pesan y otras que son opiniones. Después del año que tuvo Muslera en Estudiantes, nadie tenía nada para decir deportivamente. Ahora estamos con el diario del lunes, las cosas no salieron como pensábamos pero no hay que responsabilizar a Muslera. Yo soy uno de los más responsables".

Fernando Muslera en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

Acerca de la "parte buena" que dejó el Mundial, Giordano apeló al rendimiento inidivual de algunos jugadores. "Si usted ve la formación de Uruguay las conclusiones están a la vista. Los futbolistas que tienen muchos años por delante del proceso y que tuvieron un gran rendimiento en el Mundial".