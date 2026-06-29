Cáceres defendió a Bielsa en su llegada a Uruguay: "Se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo"

Parte de la delegación de la selección de Uruguay regresó a Montevideo luego de la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026 sobre las 6:00 de la mañana de este lunes. El primero en salir fue Marcelo Bielsa, seguido por Sebastián Cáceres, como el único jugador que regresó en un vuelo comercial junto al DT y Jorge Giordano.

Fue justamente el zaguero del América de México quien habló sobre el mal torneo de la Celeste y defendió a Bielsa tras los trascendidos sobre las charlas en el vestuario posteliminación.

"Obviamente estamos muy triste por el resultado porque no se consiguió el objetivo, a pesar de que nos habíamos preparado muy bien. Creíamos que habíamos hecho una buena preparación para poder competir, no se pudo y obviamente la tristeza es de todos, me imagino también de todo el país que obviamente estarían ilusionados como nosotros y no pudimos concretar los objetivos", se sinceró el futbolista.

Ante la consulta de qué pasó en el vestuario posteliminación y qué se habló con Marcelo Bielsa, dijo: "Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron, se tergiversó todo lo que se habló, que no tenía nada que ver. Creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto".

Respecto a cuál fue la evaluación de los futbolistas, Cáceres argumentó: "Es una de las cosas que al final son difíciles de explicar porque son cosas que muy puntuales... Recibimos goles que no deberíamos haber recibido y cuando esas cosas pasan, y te pasan en prácticamente todos los partidos, todo se hace cuesta arriba la dificultad para poder conseguir las cosas y es muy difícil competir de esa forma".