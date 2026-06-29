Mundial 2026 en vivo hoy 29 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Hoy tendremos tres encuentros por dieciseisavos del Mundial 2026 donde el combinado que gane estará entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.
A las 14:00 se abrirá la jornada con Brasil ante Japón en la ciudad de Houston, Estados Unidos y con el arbitraje de Maurizio Marianni.
En el mismo país pero en la ciudad de Foxborough, más tarde será el turno de Alemania frente a Paraguay a las 17:30 en el Gillete Stadium con el marroquí Jalal Jayed como encargado de impartir justicia.
La jornada de lunes se cerrará con el partido entre Países Bajos y Marruecos en la ciudad de Monterrey, México y el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro principal.
Así fue la llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay luego de la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026
Pasadas las 6:00 de la mañana, parte de la delegación de la selección de Uruguay regresó a Montevideo luego de la eliminación de la Celeste en el Mundial 2026 tras empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y perder con España.
El primero en salir fue Marcelo Bielsa, quien este martes a la hora 18:00 dará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. El entrenador rosarino de 70 años salió por la puerta de la VIP del aeropuerto internacional de Carrasco y se subió a un vehículo particular para dejar la terminar aérea sin hacer ningún tipo de declaraciones
Alonso sobre el Mundial: “Desde el resultado es un fracaso, desde lo futbolístico hicimos más cosas para avanzar"
Desde el punto de vista institucional, Ignacio Alonso calificó como un "fracaso" la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 por no haber alcanzado el objetivo trazado, aunque sostuvo que la selección hizo méritos futbolísticos para avanzar. El presidente de la AUF aseguró que la delegación está "golpeada" y con mucha tristeza, e incluso consideró que la Celeste quedó eliminada "de forma injusta".
Sobre el final del ciclo de Marcelo Bielsa, Alonso confirmó que mantuvo una reunión con el entrenador para evaluar la actuación en la Copa del Mundo y señaló que será el propio técnico quien dará sus explicaciones en la conferencia de prensa prevista para este martes. Además, afirmó que es momento de que todos asuman responsabilidades y discrepó con la idea de que Bielsa no dejó un legado, al expresar que "dejó cosas" para el fútbol uruguayo.
El titular de la AUF también respaldó al plantel, destacando que a los futbolistas "no se les puede reprochar la actitud" porque dejaron todo dentro de la cancha. Asimismo, desmintió las versiones sobre un mal clima interno entre el entrenador y los jugadores, asegurando que el ambiente fue positivo y que nunca existió el escenario de conflicto que trascendió en los últimos días. Incluso aclaró que, si bien Bielsa se despidió del grupo, nunca acusó a los referentes de haberlo dejado solo.
Por último, Alonso explicó que los contratos vinculados al proceso mundialista finalizaron con la eliminación de Uruguay, por lo que la AUF tendrá libertad para analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes sobre el futuro de la selección una vez realizada la evaluación del ciclo.
Cáceres defendió a Bielsa en su llegada a Uruguay: "Se manipuló mucho la información para dejar mal a Marcelo"
Sebastián Cáceres expresó la profunda tristeza del plantel tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 y aseguró que el grupo se había preparado de la mejor manera para competir. El zaguero reconoció que no se cumplieron los objetivos y lamentó haber defraudado la ilusión de los hinchas uruguayos.
El defensor también salió en respaldo de Marcelo Bielsa y desmintió las versiones que circularon sobre la charla en el vestuario tras la eliminación. Afirmó que se tergiversó lo sucedido y que parte de la información fue manipulada para perjudicar la imagen del entrenador, aunque evitó revelar detalles de lo conversado en la interna.
En el análisis futbolístico, Cáceres sostuvo que Uruguay pagó muy caros errores puntuales en defensa y que esos fallos condicionaron todos los partidos. Consideró que la Celeste compitió bien, pero que los resultados no reflejaron lo mostrado en la cancha y remarcó que "no siempre hay justicia deportiva".
Por último, llamó a realizar una fuerte autocrítica, agradeció el trabajo de Bielsa y destacó que, al menos desde su punto de vista, la mayoría del plantel valora cómo se manejó el entrenador. Además, pidió levantar cabeza y enfocarse en la próxima oportunidad para volver a ilusionarse con la selección.
Giordano confesó ser "responsable" de la eliminación y desmintió rumores: "Bielsa no dijo que lo dejaron solo"
Jorge Giordano, director de selecciones nacionales de la AUF, manifestó a su regreso a Uruguay que la eliminación del Mundial 2026 dejó una sensación de "mucha tristeza y angustia", aunque consideró que, desde lo futbolístico, la Celeste fue superior a sus dos primeros rivales y compitió de igual a igual frente a España. A su entender, la falta de eficacia en ataque y los goles recibidos en pocos avances rivales terminaron explicando la eliminación.
Sobre el futuro de la selección, señaló que todavía no está definido quién dirigirá al equipo en las fechas FIFA de septiembre y octubre, aunque estima que será alguien de la estructura de la AUF mientras no se resuelva la designación del nuevo entrenador. Además, descartó de plano la posibilidad de asumir ese cargo de manera interina.
Giordano también desmintió los rumores sobre un conflicto entre Marcelo Bielsa y el plantel. Aseguró que "no tiene ni pies ni cabeza" la versión de que los jugadores le pidieran cambiar la forma de jugar y aclaró que el único planteo que realizaron fue entrenar todos juntos en lugar de hacerlo separados entre titulares y suplentes, algo que el entrenador aceptó. Asimismo, negó que Bielsa hubiera responsabilizado a los futbolistas tras la eliminación y defendió su forma de conducir al grupo.
Por último, respaldó a Fernando Muslera frente a las críticas recibidas, recordando el buen nivel que mostró durante su última temporada en Estudiantes y afirmando que no corresponde responsabilizarlo por la eliminación. Como aspecto positivo del Mundial, destacó el rendimiento de varios futbolistas jóvenes que, según dijo, representan una base importante para el futuro de la selección uruguaya.
La verdad de la interna del plantel de Uruguay y Bielsa en el Mundial: reuniones, mentiras y pedidos reales
Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, desde la interna de la selección y la AUF salieron a desmentir las versiones sobre un supuesto conflicto entre Marcelo Bielsa y los jugadores. Según pudo saber Ovación, existió una reunión entre el entrenador y un grupo del plantel, pero el único planteo fue modificar la dinámica de los entrenamientos para que todo el plantel trabajara junto, algo que Bielsa aceptó de inmediato. Negaron de forma categórica que hubiera cuestionamientos tácticos o enfrentamientos con el técnico.
Las fuentes consultadas manifestaron además un fuerte malestar por las versiones difundidas en los últimos días, al considerar que no reflejan lo sucedido. Aseguraron que la charla fue exclusivamente sobre aspectos futbolísticos y de organización, remarcaron que nunca se puso en duda la autoridad de Bielsa y sostuvieron que todos los futbolistas actuaron pensando en lo mejor para Uruguay, aunque reconocieron que la eliminación en fase de grupos representó "un fracaso rotundo".
Tras la derrota frente a España, Bielsa se despidió del plantel con una charla en la que realizó una autocrítica y, según allegados a la selección, no responsabilizó a los referentes. Además, el entrenador mantuvo reuniones con el director de selecciones, Jorge Giordano, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en encuentros definidos como "evaluatorios y analíticos", con foco en revisar lo ocurrido durante el Mundial.
Desde el entorno de la selección insistieron en que "no hay ninguna guerra entre Bielsa y los jugadores" y aseguraron que el ciclo quedó cerrado sin conflictos internos. El entrenador ya regresó a Uruguay y brindará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario para poner punto final a su etapa al frente de la Celeste.
¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
El equipo de Ovación y El País te dan la bienvenida a una nueva jornada, la número 18, del Mundial 2026 que hoy tendrá encuentros que prometen mucha emoción por los dieciseisavos de final.