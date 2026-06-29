Mundial 2026 en vivo hoy 29 de junio: últimas novedades de Uruguay, el resto de las selecciones y partidos del día

Desde el punto de vista institucional, Ignacio Alonso calificó como un "fracaso" la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 por no haber alcanzado el objetivo trazado, aunque sostuvo que la selección hizo méritos futbolísticos para avanzar. El presidente de la AUF aseguró que la delegación está "golpeada" y con mucha tristeza, e incluso consideró que la Celeste quedó eliminada "de forma injusta".

Sobre el final del ciclo de Marcelo Bielsa, Alonso confirmó que mantuvo una reunión con el entrenador para evaluar la actuación en la Copa del Mundo y señaló que será el propio técnico quien dará sus explicaciones en la conferencia de prensa prevista para este martes. Además, afirmó que es momento de que todos asuman responsabilidades y discrepó con la idea de que Bielsa no dejó un legado, al expresar que "dejó cosas" para el fútbol uruguayo.

El titular de la AUF también respaldó al plantel, destacando que a los futbolistas "no se les puede reprochar la actitud" porque dejaron todo dentro de la cancha. Asimismo, desmintió las versiones sobre un mal clima interno entre el entrenador y los jugadores, asegurando que el ambiente fue positivo y que nunca existió el escenario de conflicto que trascendió en los últimos días. Incluso aclaró que, si bien Bielsa se despidió del grupo, nunca acusó a los referentes de haberlo dejado solo.

Por último, Alonso explicó que los contratos vinculados al proceso mundialista finalizaron con la eliminación de Uruguay, por lo que la AUF tendrá libertad para analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes sobre el futuro de la selección una vez realizada la evaluación del ciclo.